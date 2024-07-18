https://ria.ru/20240718/podzhog-1960471698.html

В Подмосковье девушка подожгла полицейскую машину

В Подмосковье девушка подожгла полицейскую машину - РИА Новости, 18.07.2024

В Подмосковье девушка подожгла полицейскую машину

Дело о теракте завели на девушку, которая на территории отдела МВД в Подмосковье подожгла полицейскую машину, подозреваемая задержана, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T14:01

2024-07-18T14:01

2024-07-18T14:10

происшествия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дело о теракте завели на девушку, которая на территории отдела МВД в Подмосковье подожгла полицейскую машину, подозреваемая задержана, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.По данным ведомства, в среду 20-летняя девушка, взяв бутылку с зажигательной смесью, приехала на территорию Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России "Ногинское", где по указанию неизвестных подожгла служебный автомобиль. В результате никто не пострадал."По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (пункты "а, в" части 2 статьи 205 УК РФ), подозреваемая задержана... В ближайшее время девушке будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.Правоохранители устанавливают организаторов преступления, в ходе обыска по месту жительства подозреваемой изъяты гаджеты, одежда и канистра. Кроме того, назначена компьютерно-техническая и криминалистическая экспертизы.

https://ria.ru/20240718/kostroma-1960466044.html

https://ria.ru/20240718/mahachkala-1960465283.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)