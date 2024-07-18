https://ria.ru/20240718/podzhog-1960471698.html
В Подмосковье девушка подожгла полицейскую машину
В Подмосковье девушка подожгла полицейскую машину - РИА Новости, 18.07.2024
В Подмосковье девушка подожгла полицейскую машину
Дело о теракте завели на девушку, которая на территории отдела МВД в Подмосковье подожгла полицейскую машину, подозреваемая задержана, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:01
2024-07-18T14:01
2024-07-18T14:10
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960474439_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_08900ed1fadb0798314d1c7e8d826519.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дело о теракте завели на девушку, которая на территории отдела МВД в Подмосковье подожгла полицейскую машину, подозреваемая задержана, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.По данным ведомства, в среду 20-летняя девушка, взяв бутылку с зажигательной смесью, приехала на территорию Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России "Ногинское", где по указанию неизвестных подожгла служебный автомобиль. В результате никто не пострадал."По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (пункты "а, в" части 2 статьи 205 УК РФ), подозреваемая задержана... В ближайшее время девушке будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.Правоохранители устанавливают организаторов преступления, в ходе обыска по месту жительства подозреваемой изъяты гаджеты, одежда и канистра. Кроме того, назначена компьютерно-техническая и криминалистическая экспертизы.
https://ria.ru/20240718/kostroma-1960466044.html
https://ria.ru/20240718/mahachkala-1960465283.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960474439_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_93b711a36d3e7848cd3b474e29b6dafb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье девушка подожгла полицейскую машину
СК завел дело о теракте на девушку, которая подожгла машину подмосковной полиции