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В Подмосковье девушка подожгла полицейскую машину - РИА Новости, 18.07.2024
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14:01 18.07.2024 (обновлено: 14:10 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/podzhog-1960471698.html
В Подмосковье девушка подожгла полицейскую машину
В Подмосковье девушка подожгла полицейскую машину - РИА Новости, 18.07.2024
В Подмосковье девушка подожгла полицейскую машину
Дело о теракте завели на девушку, которая на территории отдела МВД в Подмосковье подожгла полицейскую машину, подозреваемая задержана, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:01
2024-07-18T14:10
происшествия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дело о теракте завели на девушку, которая на территории отдела МВД в Подмосковье подожгла полицейскую машину, подозреваемая задержана, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.По данным ведомства, в среду 20-летняя девушка, взяв бутылку с зажигательной смесью, приехала на территорию Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России "Ногинское", где по указанию неизвестных подожгла служебный автомобиль. В результате никто не пострадал."По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (пункты "а, в" части 2 статьи 205 УК РФ), подозреваемая задержана... В ближайшее время девушке будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.Правоохранители устанавливают организаторов преступления, в ходе обыска по месту жительства подозреваемой изъяты гаджеты, одежда и канистра. Кроме того, назначена компьютерно-техническая и криминалистическая экспертизы.
https://ria.ru/20240718/kostroma-1960466044.html
https://ria.ru/20240718/mahachkala-1960465283.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
В Подмосковье девушка подожгла полицейскую машину

СК завел дело о теракте на девушку, которая подожгла машину подмосковной полиции

© Фото : ГСУ СК России по Московской областиПоврежденная в результате поджога полицейская машина
Поврежденная в результате поджога полицейская машина - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : ГСУ СК России по Московской области
Поврежденная в результате поджога полицейская машина
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Дело о теракте завели на девушку, которая на территории отдела МВД в Подмосковье подожгла полицейскую машину, подозреваемая задержана, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка СК России.
По данным ведомства, в среду 20-летняя девушка, взяв бутылку с зажигательной смесью, приехала на территорию Электроуглинского отдела полиции МУ МВД России "Ногинское", где по указанию неизвестных подожгла служебный автомобиль. В результате никто не пострадал.
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"По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (пункты "а, в" части 2 статьи 205 УК РФ), подозреваемая задержана... В ближайшее время девушке будет предъявлено обвинение и по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.
Правоохранители устанавливают организаторов преступления, в ходе обыска по месту жительства подозреваемой изъяты гаджеты, одежда и канистра. Кроме того, назначена компьютерно-техническая и криминалистическая экспертизы.
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