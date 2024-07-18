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Подполье сообщило об ударе в районе вагоностроительного завода в Кременчуге
Подполье сообщило об ударе в районе вагоностроительного завода в Кременчуге - РИА Новости, 18.07.2024
Подполье сообщило об ударе в районе вагоностроительного завода в Кременчуге
Удар был нанесён ночью в районе вагоностроительного завода Кременчуга Полтавской области Украины, где ремонтируют технику, туда выехало много скорых, заявил РИА РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T06:59
2024-07-18T06:59
2024-07-18T07:23
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сергей лебедев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Удар был нанесён ночью в районе вагоностроительного завода Кременчуга Полтавской области Украины, где ремонтируют технику, туда выехало много скорых, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Второй удар был в направлении вагоностроительного завода – в другой стороне города. После прилета туда поехало множество скорых", - отметил Лебедев. По его словам, на территории завода производился "ремонт тяжелой гусеничной техники". "На заводе оснащали динамической броней танки НАТОвского производства и обшивали технику сетками против ударных дронов", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20240718/aerodrom-1960393612.html
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сергей лебедев, нато, кременчуг, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, НАТО, Кременчуг, Полтавская область, Украина
Подполье сообщило об ударе в районе вагоностроительного завода в Кременчуге
Подполье: ВС России ударили в районе вагоностроительного завода в Кременчуге