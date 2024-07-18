https://ria.ru/20240718/podpole-1960393743.html

Подполье сообщило об ударе в районе вагоностроительного завода в Кременчуге

Подполье сообщило об ударе в районе вагоностроительного завода в Кременчуге - РИА Новости, 18.07.2024

Подполье сообщило об ударе в районе вагоностроительного завода в Кременчуге

Удар был нанесён ночью в районе вагоностроительного завода Кременчуга Полтавской области Украины, где ремонтируют технику, туда выехало много скорых, заявил РИА РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T06:59

2024-07-18T06:59

2024-07-18T07:23

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

нато

кременчуг

полтавская область

украина

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Удар был нанесён ночью в районе вагоностроительного завода Кременчуга Полтавской области Украины, где ремонтируют технику, туда выехало много скорых, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Второй удар был в направлении вагоностроительного завода – в другой стороне города. После прилета туда поехало множество скорых", - отметил Лебедев. По его словам, на территории завода производился "ремонт тяжелой гусеничной техники". "На заводе оснащали динамической броней танки НАТОвского производства и обшивали технику сетками против ударных дронов", - добавил Лебедев.

https://ria.ru/20240718/aerodrom-1960393612.html

кременчуг

полтавская область

украина

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сергей лебедев, нато, кременчуг, полтавская область, украина