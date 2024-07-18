Рейтинг@Mail.ru
Подполье сообщило об ударе в районе вагоностроительного завода в Кременчуге - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:59 18.07.2024 (обновлено: 07:23 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/podpole-1960393743.html
Подполье сообщило об ударе в районе вагоностроительного завода в Кременчуге
Подполье сообщило об ударе в районе вагоностроительного завода в Кременчуге - РИА Новости, 18.07.2024
Подполье сообщило об ударе в районе вагоностроительного завода в Кременчуге
Удар был нанесён ночью в районе вагоностроительного завода Кременчуга Полтавской области Украины, где ремонтируют технику, туда выехало много скорых, заявил РИА РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T06:59
2024-07-18T07:23
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
нато
кременчуг
полтавская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Удар был нанесён ночью в районе вагоностроительного завода Кременчуга Полтавской области Украины, где ремонтируют технику, туда выехало много скорых, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Второй удар был в направлении вагоностроительного завода – в другой стороне города. После прилета туда поехало множество скорых", - отметил Лебедев. По его словам, на территории завода производился "ремонт тяжелой гусеничной техники". "На заводе оснащали динамической броней танки НАТОвского производства и обшивали технику сетками против ударных дронов", - добавил Лебедев.
https://ria.ru/20240718/aerodrom-1960393612.html
кременчуг
полтавская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1809:1357_1920x0_80_0_0_d5eda1d10b2f721964296e3cf8179445.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сергей лебедев, нато, кременчуг, полтавская область, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, НАТО, Кременчуг, Полтавская область, Украина
Подполье сообщило об ударе в районе вагоностроительного завода в Кременчуге

Подполье: ВС России ударили в районе вагоностроительного завода в Кременчуге

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Удар был нанесён ночью в районе вагоностроительного завода Кременчуга Полтавской области Украины, где ремонтируют технику, туда выехало много скорых, заявил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«
"Второй удар был в направлении вагоностроительного завода – в другой стороне города. После прилета туда поехало множество скорых", - отметил Лебедев.
По его словам, на территории завода производился "ремонт тяжелой гусеничной техники".
"На заводе оснащали динамической броней танки НАТОвского производства и обшивали технику сетками против ударных дронов", - добавил Лебедев.
Самолет Су-34 - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
ВС России ударили по военному аэродрому в Миргороде, сообщило подполье
06:54
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевНАТОКременчугПолтавская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала