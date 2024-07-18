РЭЦ поддерживает воронежскую компанию "Арредо" в увеличении экспорта
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) активно поддерживает российских экспортеров, помогая им осваивать зарубежные рынки и наращивать экспортные поставки - одним из таких примеров является успешное сотрудничество с воронежской компанией ООО "Арредо", которая при поддержке РЭЦ увеличила общий объем экспортных поставок на 38%, сообщает центр.
Продукция мебельной компании реализуется в России, а также экспортируется в ряд стран, включая Казахстан, Белоруссию, Абхазию, Кыргызстан, Узбекистан и Армению. Производство сертифицировано по международному стандарту ISO 9001. Компания специализируется на корпусной мебели.
"Благодаря поддержке Группы РЭЦ компании удалось увеличить общий объем экспортных поставок на 38% и улучшить показатели во всех странах присутствия. В планах на следующий год – с помощью группы РЭЦ выйти на рынки Монголии, Азербайджана, Таджикистана", – отметила генеральный директор Ирина Зубарева.
Для увеличения экспортных продаж компания воспользовалась продуктом "Предэкспортное финансирование" от "Росэксимбанка". В рамках этого финансового сервиса была предоставлена комплексная кредитно-страховая поддержка с покрытием (страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера) от Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
Благодаря этой поддержке компания смогла снизить себестоимость продаж и повысить конкурентоспособность своей продукции на зарубежных рынках.
Помимо финансовой поддержки, производитель активно пользуется нефинансовыми услугами на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", такими как аналитические, консультационно-информационные и обучающие. Компания тесно взаимодействует с представительством РЭЦ в Белгороде, которое поддерживает в том числе и предпринимателей соседних регионов, и принимает участие в семинарах, организуемых РЭЦ.
"На примере ООО "Арредо", мы видим, как взаимодействие компаний, ориентированных на зарубежные рынки с Группой компаний "Российский экспортный центр" неизбежно приводит к достижению синергетического эффекта в экспортной деятельности", – рассказал руководитель представительства РЭЦ в Белгороде Павел Коденко.