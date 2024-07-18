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РЭЦ поддерживает воронежскую компанию "Арредо" в увеличении экспорта - РИА Новости, 18.07.2024
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15:12 18.07.2024
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РЭЦ поддерживает воронежскую компанию "Арредо" в увеличении экспорта
РЭЦ поддерживает воронежскую компанию "Арредо" в увеличении экспорта - РИА Новости, 18.07.2024
РЭЦ поддерживает воронежскую компанию "Арредо" в увеличении экспорта
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) активно поддерживает российских экспортеров, помогая им осваивать зарубежные рынки и наращивать экспортные... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T15:12
2024-07-18T15:12
экономика
технологии
россия
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росэксимбанк
экспорт
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) активно поддерживает российских экспортеров, помогая им осваивать зарубежные рынки и наращивать экспортные поставки - одним из таких примеров является успешное сотрудничество с воронежской компанией ООО "Арредо", которая при поддержке РЭЦ увеличила общий объем экспортных поставок на 38%, сообщает центр.Продукция мебельной компании реализуется в России, а также экспортируется в ряд стран, включая Казахстан, Белоруссию, Абхазию, Кыргызстан, Узбекистан и Армению. Производство сертифицировано по международному стандарту ISO 9001. Компания специализируется на корпусной мебели."Благодаря поддержке Группы РЭЦ компании удалось увеличить общий объем экспортных поставок на 38% и улучшить показатели во всех странах присутствия. В планах на следующий год – с помощью группы РЭЦ выйти на рынки Монголии, Азербайджана, Таджикистана", – отметила генеральный директор Ирина Зубарева.Для увеличения экспортных продаж компания воспользовалась продуктом "Предэкспортное финансирование" от "Росэксимбанка". В рамках этого финансового сервиса была предоставлена комплексная кредитно-страховая поддержка с покрытием (страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера) от Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).Благодаря этой поддержке компания смогла снизить себестоимость продаж и повысить конкурентоспособность своей продукции на зарубежных рынках.Помимо финансовой поддержки, производитель активно пользуется нефинансовыми услугами на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", такими как аналитические, консультационно-информационные и обучающие. Компания тесно взаимодействует с представительством РЭЦ в Белгороде, которое поддерживает в том числе и предпринимателей соседних регионов, и принимает участие в семинарах, организуемых РЭЦ."На примере ООО "Арредо", мы видим, как взаимодействие компаний, ориентированных на зарубежные рынки с Группой компаний "Российский экспортный центр" неизбежно приводит к достижению синергетического эффекта в экспортной деятельности", – рассказал руководитель представительства РЭЦ в Белгороде Павел Коденко.
https://ria.ru/20240715/obligatsii-1959737208.html
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экономика, технологии, россия, белгород, казахстан, росэксимбанк, экспорт, воронеж
Экономика, Технологии, Россия, Белгород, Казахстан, Росэксимбанк, Экспорт, Воронеж

РЭЦ поддерживает воронежскую компанию "Арредо" в увеличении экспорта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРЭЦ
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) активно поддерживает российских экспортеров, помогая им осваивать зарубежные рынки и наращивать экспортные поставки - одним из таких примеров является успешное сотрудничество с воронежской компанией ООО "Арредо", которая при поддержке РЭЦ увеличила общий объем экспортных поставок на 38%, сообщает центр.
Продукция мебельной компании реализуется в России, а также экспортируется в ряд стран, включая Казахстан, Белоруссию, Абхазию, Кыргызстан, Узбекистан и Армению. Производство сертифицировано по международному стандарту ISO 9001. Компания специализируется на корпусной мебели.
"Благодаря поддержке Группы РЭЦ компании удалось увеличить общий объем экспортных поставок на 38% и улучшить показатели во всех странах присутствия. В планах на следующий год – с помощью группы РЭЦ выйти на рынки Монголии, Азербайджана, Таджикистана", – отметила генеральный директор Ирина Зубарева.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
"Росэксимбанк" разместил выпуск облигаций с привязкой к ключевой ставке ЦБ
15 июля, 12:28
Для увеличения экспортных продаж компания воспользовалась продуктом "Предэкспортное финансирование" от "Росэксимбанка". В рамках этого финансового сервиса была предоставлена комплексная кредитно-страховая поддержка с покрытием (страхование кредита на пополнение оборотных средств экспортера) от Агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
Благодаря этой поддержке компания смогла снизить себестоимость продаж и повысить конкурентоспособность своей продукции на зарубежных рынках.
Помимо финансовой поддержки, производитель активно пользуется нефинансовыми услугами на государственной цифровой платформе "Мой экспорт", такими как аналитические, консультационно-информационные и обучающие. Компания тесно взаимодействует с представительством РЭЦ в Белгороде, которое поддерживает в том числе и предпринимателей соседних регионов, и принимает участие в семинарах, организуемых РЭЦ.
"На примере ООО "Арредо", мы видим, как взаимодействие компаний, ориентированных на зарубежные рынки с Группой компаний "Российский экспортный центр" неизбежно приводит к достижению синергетического эффекта в экспортной деятельности", – рассказал руководитель представительства РЭЦ в Белгороде Павел Коденко.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Липецкие компании экспортировали на $300 млн при поддержке РЭЦ в 2024 году
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