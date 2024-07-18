https://ria.ru/20240718/plakat-1960397892.html

Греческая певица отказалась выступить в Турции из-за флага на сцене

Греческая певица отказалась выступить в Турции из-за флага на сцене - РИА Новости, 18.07.2024

Греческая певица отказалась выступить в Турции из-за флага на сцене

Популярная греческая певица Деспина Ванди отказалась выступать на концерте в турецком городе Чешме из-за того, что на сцене висел плакат основателя современного РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T08:19

2024-07-18T08:19

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АФИНЫ/СТАМБУЛ, 18 июл - РИА Новости. Популярная греческая певица Деспина Ванди отказалась выступать на концерте в турецком городе Чешме из-за того, что на сцене висел плакат основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка и турецкий флаг, сообщают турецкие и греческие СМИ. По сообщениям турецкого телеканала NTV, Деспина Ванди должна была петь на благотворительном концерте, организованном Турецким фондом образования (TEV). На сцену вышла президент филиала фонда в районе Измира Гюльнур Сонбайрактар и объявила, что греческая певица не будет выступать и что стоимость билета будет возвращена желающим. Затем выступила мэр Чешме Лал Денизли, заявившая, что Деспина Ванди не вышла на сцену, "потому что она хочет, чтобы спустили турецкий флаг и плакат Ататюрка". Мэр попросила зрителей не "освистывать" певицу, потому что "она из тех людей, на которых не стоит тратить свое дыхание". "Мы принесли в жертву множество мучеников, чтобы завоевать эти земли, и мы - люди, которые верят, что братство и вечная дружба всегда победят. Никакая сила не может осмелиться снять наш флаг и портрет Ататюрка. Эта дама должна немедленно покинуть пределы этого города. Спокойно и мирно", - сказала мэр, добавив, что никому в голову не придёт в чужой стране требовать убрать флаг этой страны. Греческий новостной сайт newsbomb.gr заявил о "провокации турок", пытавшихся "придать политическую окраску музыкальному событию, украсить сцену, на которой должна была выступить певица, турецкими флагами и плакатами Кемаля Ататюрка, без какой-либо предварительной информации и консультаций". Греческая певица в своем посте в социальных сетях обвиняет турецких организаторов в том, что они исказили характер мероприятия, превратив его в политическое, и по этой причине ее участие невозможно, пишет сайт.

https://ria.ru/20240711/kipr-1958868339.html

https://ria.ru/20240224/ozchivit-1928756828.html

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