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ЕС четвертый месяц подряд увеличивает экспорт пива в Россию - РИА Новости, 18.07.2024
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14:05 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/pivo-1960473567.html
ЕС четвертый месяц подряд увеличивает экспорт пива в Россию
ЕС четвертый месяц подряд увеличивает экспорт пива в Россию - РИА Новости, 18.07.2024
ЕС четвертый месяц подряд увеличивает экспорт пива в Россию
Евросоюз четвертый месяц подряд увеличивает экспорт пива в Россию - в мае он достиг 24 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:05
2024-07-18T14:05
экономика
россия
латвия
нидерланды
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз четвертый месяц подряд увеличивает экспорт пива в Россию - в мае он достиг 24 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Так, в конце весны Россия нарастила закупки этого алкоголя из ЕС на 4% - до 24 миллионов евро. Экспорт растет с января этого года, когда он составлял лишь 14,9 миллиона евро, а уже в мае второй месяц подряд оставался на максимумах с августа прошлого года. Сильнее всего в мае нарастила поставки Латвия - сразу в 1,8 раза по сравнению с апрелем, до 1,9 миллиона евро. Нидерланды увеличили экспорт на четверть - до 1,2 миллиона евро, а Чехия - на 16%, до 3,4 миллиона евро. Также выросли российские закупки у Литвы (+7%, 4,3 миллиона евро) и Польши (+5%, 2,2 миллиона). Крупнейшим экспортером пива в Россию остается Германия, при этом в мае поставки оттуда сократились на 4% - до 8,1 миллиона евро. Также уменьшился экспорт бельгийского пива - на четверть, до 2,5 миллиона евро. Интересно, что в мае впервые с осени 2022 года поставки пива в Россию возобновила Венгрия, но они небольшие - лишь на 103 тысячи евро.
https://ria.ru/20240626/pivo-1955471404.html
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экономика, россия, латвия, нидерланды, евростат, евросоюз
Экономика, Россия, Латвия, Нидерланды, Евростат, Евросоюз
ЕС четвертый месяц подряд увеличивает экспорт пива в Россию

Евросоюз четвертый месяц подряд наращивает экспорт пива в Россию

© Depositphotos.com / marotiПроизводство пива
Производство пива - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Depositphotos.com / maroti
Производство пива . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз четвертый месяц подряд увеличивает экспорт пива в Россию - в мае он достиг 24 миллионов евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Так, в конце весны Россия нарастила закупки этого алкоголя из ЕС на 4% - до 24 миллионов евро. Экспорт растет с января этого года, когда он составлял лишь 14,9 миллиона евро, а уже в мае второй месяц подряд оставался на максимумах с августа прошлого года.
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Сильнее всего в мае нарастила поставки Латвия - сразу в 1,8 раза по сравнению с апрелем, до 1,9 миллиона евро. Нидерланды увеличили экспорт на четверть - до 1,2 миллиона евро, а Чехия - на 16%, до 3,4 миллиона евро. Также выросли российские закупки у Литвы (+7%, 4,3 миллиона евро) и Польши (+5%, 2,2 миллиона).
Крупнейшим экспортером пива в Россию остается Германия, при этом в мае поставки оттуда сократились на 4% - до 8,1 миллиона евро. Также уменьшился экспорт бельгийского пива - на четверть, до 2,5 миллиона евро.
Интересно, что в мае впервые с осени 2022 года поставки пива в Россию возобновила Венгрия, но они небольшие - лишь на 103 тысячи евро.
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