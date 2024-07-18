https://ria.ru/20240718/pistorius-1960442700.html

Писториус назвал решение ФРГ разместить американские ракеты ответом России

Писториус назвал решение ФРГ разместить американские ракеты ответом России - РИА Новости, 18.07.2024

Писториус назвал решение ФРГ разместить американские ракеты ответом России

Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал в интервью изданию Rheinische Post предстоящее размещение американских ракет и гиперзвукового оружия в Германии... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:19

2024-07-18T12:19

2024-07-18T12:19

германия

сша

россия

борис писториус

министерство обороны сша

в мире

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал в интервью изданию Rheinische Post предстоящее размещение американских ракет и гиперзвукового оружия в Германии ответом на развёртывание российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области. "То, что США будут делать с 2026 года в Германии - ни что иное, как противодействие угрозе со стороны России в связи с размещением "Искандеров" в Калининградской области. Тогда сдерживание будет снова работать", - сказал Писториус. Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия в спокойном ключе, без нервов и эмоций будет вырабатывать военный ответ на планы США.

https://ria.ru/20240717/newsweek-1960253680.html

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германия, сша, россия, борис писториус, министерство обороны сша, в мире