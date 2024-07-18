https://ria.ru/20240718/peterburg-1960560249.html

Бутман и Башмет откроют международный джазовый фестиваль в Петербурге

Бутман и Башмет откроют международный джазовый фестиваль в Петербурге - РИА Новости, 18.07.2024

Бутман и Башмет откроют международный джазовый фестиваль в Петербурге

В открытии Первого международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля, который пройдет с 22 по 28 июля, примут участие Московский джазовый оркестр Игоря... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T18:17

2024-07-18T18:17

2024-07-18T18:17

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. В открытии Первого международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля, который пройдет с 22 по 28 июля, примут участие Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана и Камерный ансамбль "Солисты Москвы" Юрия Башмета. "Открытие фестиваля будет в Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. Откроем мы его с Юрием Башметом. Будет отличная программа, где мы играем и вместе, и отдельно, играем и классику, и джаз... Этой программой мы начнем наш фестиваль", - рассказал журналистам президент фестиваля, народный артист РФ Игорь Бутман. Он отметил, что губернатор города Александр Беглов поддержал идею проведения Первого международного Санкт-Петербургского джазового фестиваля. "Александр Дмитриевич Беглов поддержал эту идею. Он вообще поддерживает все хорошее, все добро, все правильное, все ответственное и главное то, что приносит пользу городу и людям. Поэтому все получилось. Мы поддержали энтузиазм Давида Голощекина и энтузиазм всех джазовых музыкантов, которые здесь живут, жили и творили. Поэтому сделали такой мощный фестиваль", - сказал Бутман. Он отметил, что на фестиваль также приглашены молодые музыканты из России и других стран. С 23 по 27 июля концерты фестиваля пройдут в Юсуповском саду с участием российских и зарубежных джазменов и популярных артистов других музыкальных жанров, которые представят джазовые программы. Здесь выступят: Лариса Долина и Трио Олега Аккуратова, L'One (Jazz Set), Игорь Скляр и Jazz Classic Community, Алексей Архиповский, Billy's Band, Аня Чиповская и Оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема, Cenk Erdogan & Akra Jazz Band (Турция), Гонсало Рубалькаба, Ильдар Абдразаков, Варвара Убель и другие. В рамках фестиваля запланировано большое число образовательных мероприятий и лекций. Площадками масштабной клубной программы станут Филармония джазовой музыки, Джаз-клуб Игоря Бутмана, клубы JFC, 48 Стульев и The Hat. Также ряд концертов пройдет на общедоступных площадках. Как сообщил Бутман, закрытие фестиваля пройдет 28 июля Санкт-Петербургской филармонии имени Шостаковича. "Закрывать будут два коллектива - Давида Голощекина и мой оркестр, и солировать будет одна из самых знаменитых див Хибла Герзмава. Но она уже много лет поет джаз", - рассказал он. Первый Международный Санкт-Петербургский джазовый фестиваль соберет более 600 российских и иностранных музыкантов.

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россия, турция, игорь бутман, юрий башмет, александр беглов, солисты москвы, санкт-петербург, культура