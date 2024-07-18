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Музей "Эрарта" в Петербурге обвинили в пропаганде нацизма - РИА Новости, 18.07.2024
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14:48 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/peterburg-1960486514.html
Музей "Эрарта" в Петербурге обвинили в пропаганде нацизма
Музей "Эрарта" в Петербурге обвинили в пропаганде нацизма - РИА Новости, 18.07.2024
Музей "Эрарта" в Петербурге обвинили в пропаганде нацизма
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административный протокол в отношении музея современного искусства "Эрарта", которому вменяется... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:48
2024-07-18T14:48
санкт-петербург
россия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административный протокол в отношении музея современного искусства "Эрарта", которому вменяется пропаганда нацизма из-за надписи под одной из картин, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале. &quot;Из материалов следует, что 06.05.2024 в 15.16 АО &quot;Эрарта&quot; в музее современного искусства &quot;Эрарта&quot; организовало публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики... На 4 этаже в экспозиции музея выявлена картина &quot;Фестиваль&quot;, на которой изображены танцующие люди в народных костюмах на сцене, а также трое мужчин в строгих деловых костюмах. Под картиной надпись красного цвета &quot;Жыве Беларусь&quot;, – рассказала Лебедева.Как пояснила руководитель судебной пресс-службы, согласно выводам экспертов, этот лозунг являлся символом Тринадцатого Белорусского полицейского батальона при СД и 30 гренадерской (пехотной дивизии) Ваффен-СС наравне с нацистским партийным приветствием. При этом картина доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц. В настоящее время административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ в отношении "Эрарты" передан судье. Комментарием музея, который является частным, РИА Новости пока не располагает.
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санкт-петербург, россия, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Происшествия
Музей "Эрарта" в Петербурге обвинили в пропаганде нацизма

Музей современного искусства "Эрарта" в Петербурге обвинили в пропаганде нацизма

CC BY 3.0 / Erarta / Музей современного искусства Эрарта
Музей современного искусства Эрарта - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
CC BY 3.0 / Erarta /
Музей современного искусства Эрарта. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал административный протокол в отношении музея современного искусства "Эрарта", которому вменяется пропаганда нацизма из-за надписи под одной из картин, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
«

"Из материалов следует, что 06.05.2024 в 15.16 АО "Эрарта" в музее современного искусства "Эрарта" организовало публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики... На 4 этаже в экспозиции музея выявлена картина "Фестиваль", на которой изображены танцующие люди в народных костюмах на сцене, а также трое мужчин в строгих деловых костюмах. Под картиной надпись красного цвета "Жыве Беларусь", – рассказала Лебедева.

Как пояснила руководитель судебной пресс-службы, согласно выводам экспертов, этот лозунг являлся символом Тринадцатого Белорусского полицейского батальона при СД и 30 гренадерской (пехотной дивизии) Ваффен-СС наравне с нацистским партийным приветствием. При этом картина доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц.
В настоящее время административный протокол по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ в отношении "Эрарты" передан судье. Комментарием музея, который является частным, РИА Новости пока не располагает.
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