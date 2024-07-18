https://ria.ru/20240718/peterburg-1960456186.html

В Петербурге женам участников СВО предоставили бесплатный проезд

В Петербурге женам участников СВО предоставили бесплатный проезд - РИА Новости, 18.07.2024

В Петербурге женам участников СВО предоставили бесплатный проезд

В Санкт-Петербурге женам участников специальной военной операции предоставлено право бесплатного проезда в городском общественном транспорте, сообщила... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:13

2024-07-18T13:13

2024-07-18T13:13

общество

санкт-петербург

россия

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. В Санкт-Петербурге женам участников специальной военной операции предоставлено право бесплатного проезда в городском общественном транспорте, сообщила пресс-служба администрации губернатора города. "Супругам участников специальной военной операции, проходящих службу или вернувшихся с нее, предоставлено право бесплатного проезда в городском общественном транспорте Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление городского правительства. Оно вступило в силу с 17 июля 2024 года. "Президент России неоднократно отмечал важность всесторонней поддержки участников специальной военной операции и их семей. Мы приняли решение предоставить право бесплатного проезда жёнам участников СВО. Сегодня их мужья там, где труднее всего. От них зависит судьба нашей страны. Бойцы и командиры должны быть уверены, что мы заботимся о их семьях", - отметил губернатор, слова которого приводятся в сообщении. Бесплатный проезд для жен участников СВО действует в автобусах, трамваях, троллейбусах и метрополитене. Для того, чтобы воспользоваться этой мерой социальной поддержки, необходимо оформить бесплатный проездной билет в ГКУ "Организатор перевозок". Срок его действия - до 31 декабря 2024 года включительно. Право бесплатного проезда также распространяется на вдов и вдовцов участников СВО до их повторного вступления в брак. Кроме того, внесенными изменениями предусмотрен круглогодичный бесплатный проезд для детей участников СВО в поездах пригородного сообщения. До сих пор он действовал только в периоды с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря. Ранее в 2022 году право на бесплатный проезд в автобусе, троллейбусе, трамвае, метро и пригородных электричках по поручению губернатора Петербурга было предоставлено детям участников СВО. В 2023 и 2024 годах эта мера поддержки продлевалась, сейчас она действует до конца текущего года.

https://ria.ru/20231225/svo-1917932385.html

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общество, санкт-петербург, россия, александр беглов