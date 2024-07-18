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Песков ответил на вопрос о кличках собак, которых подарил Путину Ким Чен Ын - РИА Новости, 18.07.2024
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11:54 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/peskov-1960436362.html
Песков ответил на вопрос о кличках собак, которых подарил Путину Ким Чен Ын
Песков ответил на вопрос о кличках собак, которых подарил Путину Ким Чен Ын - РИА Новости, 18.07.2024
Песков ответил на вопрос о кличках собак, которых подарил Путину Ким Чен Ын
Пара собак породы пхунсан, которых президенту России Владимиру Путину подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, получили клички, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:54
2024-07-18T11:54
россия
пхеньян
ким чен ын
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пара собак породы пхунсан, которых президенту России Владимиру Путину подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, получили клички, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Естественно, клички есть. Мы их сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста. Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от волков и почти неизвестна за пределами КНДР. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где была выведена. Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил этих животных главе российского государства во время его визита в Пхеньян в июне этого года.
https://ria.ru/20240620/peskov-1954171711.html
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россия, пхеньян, ким чен ын, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Пхеньян, Ким Чен Ын, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков ответил на вопрос о кличках собак, которых подарил Путину Ким Чен Ын

Песков: собаки, которых подарил Путину Ким Чен Ын, получили клички

© Фото : ЦТАКСобаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : ЦТАК
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пара собак породы пхунсан, которых президенту России Владимиру Путину подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, получили клички, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Естественно, клички есть. Мы их сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.
Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от волков и почти неизвестна за пределами КНДР. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где была выведена. Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил этих животных главе российского государства во время его визита в Пхеньян в июне этого года.
Собаки северокорейской породы пхунсан, которых подарил президенту России лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
В Кремле рассказали, где будут жить собаки, подаренные Ким Чен Ыном
20 июня, 10:48
 
РоссияПхеньянКим Чен ЫнДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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