https://ria.ru/20240718/peskov-1960436362.html

Песков ответил на вопрос о кличках собак, которых подарил Путину Ким Чен Ын

Песков ответил на вопрос о кличках собак, которых подарил Путину Ким Чен Ын - РИА Новости, 18.07.2024

Песков ответил на вопрос о кличках собак, которых подарил Путину Ким Чен Ын

Пара собак породы пхунсан, которых президенту России Владимиру Путину подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, получили клички, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:54

2024-07-18T11:54

2024-07-18T11:54

россия

пхеньян

ким чен ын

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пара собак породы пхунсан, которых президенту России Владимиру Путину подарил лидер КНДР Ким Чен Ын, получили клички, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Естественно, клички есть. Мы их сообщим", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста. Порода охотничьих собак пхунсан выведена в КНДР от волков и почти неизвестна за пределами КНДР. Она получила свое название от гор в северном округе Пхунсан (сейчас уезд Кимхёнгвон провинции Янгандо), где была выведена. Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил этих животных главе российского государства во время его визита в Пхеньян в июне этого года.

https://ria.ru/20240620/peskov-1954171711.html

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россия, пхеньян, ким чен ын, дмитрий песков, владимир путин