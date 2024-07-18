https://ria.ru/20240718/pelos-1960404522.html

Пелоси предрекла Байдену проигрыш на выборах, пишут СМИ

Пелоси предрекла Байдену проигрыш на выборах, пишут СМИ - РИА Новости, 18.07.2024

Пелоси предрекла Байдену проигрыш на выборах, пишут СМИ

Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в частном порядке заявила президенту США Джо Байдену, что, согласно опросам, он не сможет опередить своего... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T09:12

2024-07-18T09:12

2024-07-18T09:12

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дональд трамп

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Бывший спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в частном порядке заявила президенту США Джо Байдену, что, согласно опросам, он не сможет опередить своего предшественника Дональда Трампа на выборах в ноябре, а также может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей, если не откажется от участия в президентской гонке, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. "Пелоси в недавнем разговоре с ... Байденом в частном порядке заявила, что опросы показывают, что он не может победить Трампа и что Байден может уничтожить шансы демократов на победу в Палате представителей в ноябре, если продолжит баллотироваться на второй срок", - говорится в сообщении телеканала. По словам одного из источников, Байден возразил Пелоси, отметив, что он видел опросы, которые прочат победу ему. Как сообщает телеканал, это уже вторая беседа Байдена и Пелоси после его провальных дебатов, состоявшихся в конце июня. Точная дата телефонного разговора неизвестна, однако, по словам одного из источников, он состоялся на прошлой неделе. Первый же раз они говорили в начале июля. При этом, как отмечает CNN, ни один из источников не указал, сказала ли Пелоси Байдену в этом разговоре, что, по ее мнению, президент должен выйти из президентской гонки. Представитель Пелоси сообщил CNN, что она находится в Калифорнии с пятницы и с тех пор не разговаривала с Байденом. Представитель Белого дома Эндрю Бейтс на запрос о комментарии ответил, что Байден "является кандидатом от партии" и "планирует победить". Портал Axios ранее сообщал, что демократы в США полагают, что Пелоси могла бы убедить Байдена выйти из предвыборной гонки. По данным телеканала CNN, Пелоси и бывший президент США Барак Обама в частном порядке выражали сомнения по поводу способности Байдена переизбираться на второй срок, однако они заняли выжидательную позицию и избегают публичных заявлений на этот счет. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с экс-президентом Дональдом Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240712/obama-1959233174.html

https://ria.ru/20240718/mask-1960398513.html

https://ria.ru/20240718/bayden-1960382400.html

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в мире, сша, калифорния, атланта, нэнси пелоси, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024