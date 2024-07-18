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Пассажиров севшего в Красноярске борта разместили в здании аэровокзала

Пассажиров севшего в Красноярске борта разместили в здании аэровокзала - РИА Новости, 18.07.2024

Пассажиров севшего в Красноярске борта разместили в здании аэровокзала

Представительство МИД России в Красноярске в курсе ситуации с экстренной посадкой борта, летевшего из Дели в Сан-Франциско, представительство находится в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T21:06

2024-07-18T21:06

2024-07-18T21:18

красноярск

дели

россия

происшествия

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Представительство МИД России в Красноярске в курсе ситуации с экстренной посадкой борта, летевшего из Дели в Сан-Франциско, представительство находится в контакте с перевозчиком и оперативными службами, а пассажиры размещены в здании аэровокзала, сообщил РИА Новости руководитель представительства Артем Захаров."Информация о экстренной посадке борта представительству доведена, нам об этом известно. Мы в контакте со всеми оперативными службами, а также аэропортом. На данный момент благополучно состоялось приземление борта. Пострадавших нет. Сейчас специалистами Красноярского аэропорта идет осмотр борта. Соответственно, все пассажиры в здании аэровокзала размещены", - сказал Захаров.Он добавил, что на данный момент решается вопрос о дальнейших действиях совместно с представителями перевозчика.

https://ria.ru/20240713/posadka-1959402572.html

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красноярск, дели, россия, происшествия