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Пассажиров севшего в Красноярске борта разместили в здании аэровокзала - РИА Новости, 18.07.2024
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21:06 18.07.2024 (обновлено: 21:18 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/passazhiry-1960584704.html
Пассажиров севшего в Красноярске борта разместили в здании аэровокзала
Пассажиров севшего в Красноярске борта разместили в здании аэровокзала - РИА Новости, 18.07.2024
Пассажиров севшего в Красноярске борта разместили в здании аэровокзала
Представительство МИД России в Красноярске в курсе ситуации с экстренной посадкой борта, летевшего из Дели в Сан-Франциско, представительство находится в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T21:06
2024-07-18T21:18
красноярск
дели
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Представительство МИД России в Красноярске в курсе ситуации с экстренной посадкой борта, летевшего из Дели в Сан-Франциско, представительство находится в контакте с перевозчиком и оперативными службами, а пассажиры размещены в здании аэровокзала, сообщил РИА Новости руководитель представительства Артем Захаров."Информация о экстренной посадке борта представительству доведена, нам об этом известно. Мы в контакте со всеми оперативными службами, а также аэропортом. На данный момент благополучно состоялось приземление борта. Пострадавших нет. Сейчас специалистами Красноярского аэропорта идет осмотр борта. Соответственно, все пассажиры в здании аэровокзала размещены", - сказал Захаров.Он добавил, что на данный момент решается вопрос о дальнейших действиях совместно с представителями перевозчика.
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красноярск, дели, россия, происшествия
Красноярск, Дели, Россия, Происшествия
Пассажиров севшего в Красноярске борта разместили в здании аэровокзала

Пассажиров экстренно севшего в Красноярске борта разместили в здании аэровокзала

CC BY 2.0 / Rob Hodgkins / Boeing 777-200Самолет Boeing 777 авиакомпании Air India
Самолет Boeing 777 авиакомпании Air India - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
CC BY 2.0 / Rob Hodgkins / Boeing 777-200
Самолет Boeing 777 авиакомпании Air India. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Представительство МИД России в Красноярске в курсе ситуации с экстренной посадкой борта, летевшего из Дели в Сан-Франциско, представительство находится в контакте с перевозчиком и оперативными службами, а пассажиры размещены в здании аэровокзала, сообщил РИА Новости руководитель представительства Артем Захаров.
"Информация о экстренной посадке борта представительству доведена, нам об этом известно. Мы в контакте со всеми оперативными службами, а также аэропортом. На данный момент благополучно состоялось приземление борта. Пострадавших нет. Сейчас специалистами Красноярского аэропорта идет осмотр борта. Соответственно, все пассажиры в здании аэровокзала размещены", - сказал Захаров.
Он добавил, что на данный момент решается вопрос о дальнейших действиях совместно с представителями перевозчика.
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КрасноярскДелиРоссияПроисшествия
 
 
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