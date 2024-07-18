https://ria.ru/20240718/pasporta-1960543459.html

Захарова прокомментировала отказ Чехии признавать российские паспорта

Захарова прокомментировала отказ Чехии признавать российские паспорта - РИА Новости, 18.07.2024

Захарова прокомментировала отказ Чехии признавать российские паспорта

Россия рассматривает отказ Чехии признавать российские паспорта без биометрического чипа как недружественный шаг, который нацелен на затруднение пребывания в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:15

2024-07-18T17:15

2024-07-18T17:15

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия рассматривает отказ Чехии признавать российские паспорта без биометрического чипа как недружественный шаг, который нацелен на затруднение пребывания в стране граждан России и нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Одностороннее решение чешских властей об отказе признавать российские паспорта без биометрического чипа мы расцениваем как очередной недружественный шаг, который имеет своей целью нанести дополнительный ущерб двусторонним отношениям и затруднить пребывание в стране российских граждан, включая сотрудников российского дипломатического представительства", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Прага таким образом показала свое намерение быть в авангарде русофобской политики коллективного Запада. Захарова также добавила, что в Праге отдают себе отчет в том, что из-за введенного ранее численного ограничения состава российского посольства и закрытия двух генеральных консульств возможности по обеспечению в Чехии консульского обслуживания россиян, в том числе оформления паспортов нового поколения, сведены к минимуму. Чехия с 3 июля перестала признавать российские паспорта без биометрического чипа. Как сообщали в чешском МИД, гражданам России с такими паспортами будет запрещено находиться на территории страны. Представитель МИД страны Мариана Вернерова объясняла введение таких мер тем, что небиометрические паспорта гораздо легче модифицировать и подделать. "Высказывавшиеся в публичном пространстве обоснования данного шага, якобы во избежание подделки паспортов и в целях обеспечения безопасности Чехии, вы знаете, просто смехотворно. Они не выдерживают вообще никакой критики... Ответственность за дальнейшее нагнетание отношений, а также за трудности, возникающие в этой связи у россиян, целиком лежат на чешской стороне", - заключила Захарова.

https://ria.ru/20240614/mid-1953000794.html

https://ria.ru/20240704/zagranpasport-1957383069.html

https://ria.ru/20240604/zagranpasport-1950442430.html

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в мире, россия, чехия, прага, мария захарова