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Захарова прокомментировала отказ Чехии признавать российские паспорта - РИА Новости, 18.07.2024
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17:15 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/pasporta-1960543459.html
Захарова прокомментировала отказ Чехии признавать российские паспорта
Захарова прокомментировала отказ Чехии признавать российские паспорта - РИА Новости, 18.07.2024
Захарова прокомментировала отказ Чехии признавать российские паспорта
Россия рассматривает отказ Чехии признавать российские паспорта без биометрического чипа как недружественный шаг, который нацелен на затруднение пребывания в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:15
2024-07-18T17:15
в мире
россия
чехия
прага
мария захарова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия рассматривает отказ Чехии признавать российские паспорта без биометрического чипа как недружественный шаг, который нацелен на затруднение пребывания в стране граждан России и нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Одностороннее решение чешских властей об отказе признавать российские паспорта без биометрического чипа мы расцениваем как очередной недружественный шаг, который имеет своей целью нанести дополнительный ущерб двусторонним отношениям и затруднить пребывание в стране российских граждан, включая сотрудников российского дипломатического представительства", - сказала Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что Прага таким образом показала свое намерение быть в авангарде русофобской политики коллективного Запада. Захарова также добавила, что в Праге отдают себе отчет в том, что из-за введенного ранее численного ограничения состава российского посольства и закрытия двух генеральных консульств возможности по обеспечению в Чехии консульского обслуживания россиян, в том числе оформления паспортов нового поколения, сведены к минимуму. Чехия с 3 июля перестала признавать российские паспорта без биометрического чипа. Как сообщали в чешском МИД, гражданам России с такими паспортами будет запрещено находиться на территории страны. Представитель МИД страны Мариана Вернерова объясняла введение таких мер тем, что небиометрические паспорта гораздо легче модифицировать и подделать. "Высказывавшиеся в публичном пространстве обоснования данного шага, якобы во избежание подделки паспортов и в целях обеспечения безопасности Чехии, вы знаете, просто смехотворно. Они не выдерживают вообще никакой критики... Ответственность за дальнейшее нагнетание отношений, а также за трудности, возникающие в этой связи у россиян, целиком лежат на чешской стороне", - заключила Захарова.
https://ria.ru/20240614/mid-1953000794.html
https://ria.ru/20240704/zagranpasport-1957383069.html
https://ria.ru/20240604/zagranpasport-1950442430.html
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в мире, россия, чехия, прага, мария захарова
В мире, Россия, Чехия, Прага, Мария Захарова
Захарова прокомментировала отказ Чехии признавать российские паспорта

МИД РФ назвал отказ Чехии признавать паспорта без биометрии недружественным

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДевушка сканирует свой российский паспорт
Девушка сканирует свой российский паспорт - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Девушка сканирует свой российский паспорт. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия рассматривает отказ Чехии признавать российские паспорта без биометрического чипа как недружественный шаг, который нацелен на затруднение пребывания в стране граждан России и нанесение дополнительного ущерба двусторонним отношениям, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Одностороннее решение чешских властей об отказе признавать российские паспорта без биометрического чипа мы расцениваем как очередной недружественный шаг, который имеет своей целью нанести дополнительный ущерб двусторонним отношениям и затруднить пребывание в стране российских граждан, включая сотрудников российского дипломатического представительства", - сказала Захарова на брифинге.
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Она подчеркнула, что Прага таким образом показала свое намерение быть в авангарде русофобской политики коллективного Запада.
Захарова также добавила, что в Праге отдают себе отчет в том, что из-за введенного ранее численного ограничения состава российского посольства и закрытия двух генеральных консульств возможности по обеспечению в Чехии консульского обслуживания россиян, в том числе оформления паспортов нового поколения, сведены к минимуму.
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Чехия с 3 июля перестала признавать российские паспорта без биометрического чипа. Как сообщали в чешском МИД, гражданам России с такими паспортами будет запрещено находиться на территории страны. Представитель МИД страны Мариана Вернерова объясняла введение таких мер тем, что небиометрические паспорта гораздо легче модифицировать и подделать.
"Высказывавшиеся в публичном пространстве обоснования данного шага, якобы во избежание подделки паспортов и в целях обеспечения безопасности Чехии, вы знаете, просто смехотворно. Они не выдерживают вообще никакой критики... Ответственность за дальнейшее нагнетание отношений, а также за трудности, возникающие в этой связи у россиян, целиком лежат на чешской стороне", - заключила Захарова.
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