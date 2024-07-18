https://ria.ru/20240718/parlament-1960589136.html

Председателем парламента Франции переизбрали представителя коалиции Макрона

Председателем парламента Франции переизбрали представителя коалиции Макрона - РИА Новости, 19.07.2024

Председателем парламента Франции переизбрали представителя коалиции Макрона

Кандидата от коалиции президента Эммануэля Макрона "Вместе" Яэль Брон-Пиве вновь избрали председателем парламента Франции, следует из трансляции на сайте... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-18T22:02

2024-07-18T22:02

2024-07-19T00:01

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ПАРИЖ, 18 июл — РИА Новости. Кандидата от коалиции президента Эммануэля Макрона "Вместе" Яэль Брон-Пиве вновь избрали председателем парламента Франции, следует из трансляции на сайте Национального собрания. Брон-Пиве одержала победу в третьем туре голосования, ее поддержали 220 депутатов. За кандидата от коалиции левых "Новый народный фронт", коммуниста Андре Шассеня проголосовали 207 парламентариев, а за представителя правой партии "Национальное объединение" Себастьяна Шеню — 141.Всего в первом туре участвовали шесть человек, включая центриста Шарля де Курсона от фракции LIOT, Наиму Мутшу от союзной Макрону партии "Горизонты" и Филиппа Жувена от республиканцев. Последние двое впоследствии сняли свои кандидатуры.Во вторник президент Франции принял отставку правительства во главе с Габриэлем Атталем. При этом он отметил, что министры продолжат исполнять свои обязанности в течение нескольких недель — вероятно, до конца Олимпийских игр. Во Франции 7 июля прошел второй тур внеочередных выборов в нижнюю палату парламента — Национальное собрание. В результате коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу, получив 181 место из 577. Второй стала коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получившая 168 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен оказалось на третьей позиции, получив 143 места.

https://ria.ru/20240709/levye-1958643206.html

https://ria.ru/20240709/frantsiya-1958567955.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь