Рейтинг@Mail.ru
Председателем парламента Франции переизбрали представителя коалиции Макрона - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 18.07.2024 (обновлено: 00:01 19.07.2024)
https://ria.ru/20240718/parlament-1960589136.html
Председателем парламента Франции переизбрали представителя коалиции Макрона
Председателем парламента Франции переизбрали представителя коалиции Макрона - РИА Новости, 19.07.2024
Председателем парламента Франции переизбрали представителя коалиции Макрона
Кандидата от коалиции президента Эммануэля Макрона "Вместе" Яэль Брон-Пиве вновь избрали председателем парламента Франции, следует из трансляции на сайте... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-18T22:02
2024-07-19T00:01
в мире
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813197242_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_fcc28213dc25e2fe9e0e2b67e8a19cde.jpg
ПАРИЖ, 18 июл — РИА Новости. Кандидата от коалиции президента Эммануэля Макрона "Вместе" Яэль Брон-Пиве вновь избрали председателем парламента Франции, следует из трансляции на сайте Национального собрания. Брон-Пиве одержала победу в третьем туре голосования, ее поддержали 220 депутатов. За кандидата от коалиции левых "Новый народный фронт", коммуниста Андре Шассеня проголосовали 207 парламентариев, а за представителя правой партии "Национальное объединение" Себастьяна Шеню — 141.Всего в первом туре участвовали шесть человек, включая центриста Шарля де Курсона от фракции LIOT, Наиму Мутшу от союзной Макрону партии "Горизонты" и Филиппа Жувена от республиканцев. Последние двое впоследствии сняли свои кандидатуры.Во вторник президент Франции принял отставку правительства во главе с Габриэлем Атталем. При этом он отметил, что министры продолжат исполнять свои обязанности в течение нескольких недель — вероятно, до конца Олимпийских игр. Во Франции 7 июля прошел второй тур внеочередных выборов в нижнюю палату парламента — Национальное собрание. В результате коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу, получив 181 место из 577. Второй стала коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получившая 168 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен оказалось на третьей позиции, получив 143 места.
https://ria.ru/20240709/levye-1958643206.html
https://ria.ru/20240709/frantsiya-1958567955.html
https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813197242_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_068360efcd4ed4a54224a3f7d49faae8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон, габриэль атталь
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь
Председателем парламента Франции переизбрали представителя коалиции Макрона

Кандидата от коалиции Макрона Брон-Пиве переизбрали спикером парламента Франции

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Париж
Города мира. Париж - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Города мира. Париж. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 июл — РИА Новости. Кандидата от коалиции президента Эммануэля Макрона "Вместе" Яэль Брон-Пиве вновь избрали председателем парламента Франции, следует из трансляции на сайте Национального собрания.
Брон-Пиве одержала победу в третьем туре голосования, ее поддержали 220 депутатов.
Здание Бурбонского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
СМИ: часть левых во Франции хочет отделиться от победившей коалиции
9 июля, 23:53
За кандидата от коалиции левых "Новый народный фронт", коммуниста Андре Шассеня проголосовали 207 парламентариев, а за представителя правой партии "Национальное объединение" Себастьяна Шеню — 141.
Всего в первом туре участвовали шесть человек, включая центриста Шарля де Курсона от фракции LIOT, Наиму Мутшу от союзной Макрону партии "Горизонты" и Филиппа Жувена от республиканцев. Последние двое впоследствии сняли свои кандидатуры.
Лидер Социалистической партии, входящей в коалицию левых сил, Оливье Фор - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Лидер Социалистической партии Франции заявил о готовности стать премьером
9 июля, 17:27
Во вторник президент Франции принял отставку правительства во главе с Габриэлем Атталем. При этом он отметил, что министры продолжат исполнять свои обязанности в течение нескольких недель — вероятно, до конца Олимпийских игр.

Это означает, что правительство страны не будет выдвигать законодательных инициатив, но может реагировать в экстренных ситуациях, например вводить чрезвычайное положение.

Во Франции 7 июля прошел второй тур внеочередных выборов в нижнюю палату парламента — Национальное собрание. В результате коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу, получив 181 место из 577. Второй стала коалиция "Вместе" Эммануэля Макрона, получившая 168 мест. "Национальное объединение" Марин Ле Пен оказалось на третьей позиции, получив 143 места.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
С Францией покончено
7 июля, 23:23
 
В миреФранцияЭммануэль МакронГабриэль Атталь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала