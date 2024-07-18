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Стало известно, что войдет в новый пакет помощи Франции Украине
Стало известно, что войдет в новый пакет помощи Франции Украине - РИА Новости, 18.07.2024
Стало известно, что войдет в новый пакет помощи Франции Украине
Франция готовит новый пакет помощи Украине, который будет включать 18 гаубиц Caesar, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка, сообщил телеканал France 3 со ссылкой РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:04
2024-07-18T19:04
2024-07-18T19:05
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ПАРИЖ, 18 июл — РИА Новости. Франция готовит новый пакет помощи Украине, который будет включать 18 гаубиц Caesar, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка, сообщил телеканал France 3 со ссылкой на документ Минобороны. "Согласно документу, украинцам будет поставляться дополнительная военная техника. Речь идет о 128 военно-транспортных машинах типа VAB, 18 артиллерийских установках Caesar, 24 легких танках, а также противотанковых ракетах, грузовиках и радарах", - сообщило СМИ. По данным телеканала, эти поставки планируется осуществить до конца 2024 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, франция, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Сергей Лавров, НАТО
Стало известно, что войдет в новый пакет помощи Франции Украине
В новый пакет помощи Франции Украине войдут 18 гаубиц Caesar и 24 легких танка
ПАРИЖ, 18 июл — РИА Новости.
Франция готовит новый пакет помощи Украине, который будет включать 18 гаубиц Caesar, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка, сообщил телеканал France 3
со ссылкой на документ Минобороны.
"Согласно документу, украинцам будет поставляться дополнительная военная техника. Речь идет о 128 военно-транспортных машинах типа VAB, 18 артиллерийских установках Caesar, 24 легких танках, а также противотанковых ракетах, грузовиках и радарах", - сообщило СМИ.
По данным телеканала, эти поставки планируется осуществить до конца 2024 года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.