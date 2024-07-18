https://ria.ru/20240718/paket-1960569151.html

Стало известно, что войдет в новый пакет помощи Франции Украине

Стало известно, что войдет в новый пакет помощи Франции Украине - РИА Новости, 18.07.2024

Стало известно, что войдет в новый пакет помощи Франции Украине

Франция готовит новый пакет помощи Украине, который будет включать 18 гаубиц Caesar, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка, сообщил телеканал France 3 со ссылкой РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:04

2024-07-18T19:04

2024-07-18T19:05

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

франция

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797646851_0:167:1599:1066_1920x0_80_0_0_c05ad2c0d67e7748bbaffc3e894a0201.jpg

ПАРИЖ, 18 июл — РИА Новости. Франция готовит новый пакет помощи Украине, который будет включать 18 гаубиц Caesar, 128 бронемашин VAB и 24 легких танка, сообщил телеканал France 3 со ссылкой на документ Минобороны. "Согласно документу, украинцам будет поставляться дополнительная военная техника. Речь идет о 128 военно-транспортных машинах типа VAB, 18 артиллерийских установках Caesar, 24 легких танках, а также противотанковых ракетах, грузовиках и радарах", - сообщило СМИ. По данным телеканала, эти поставки планируется осуществить до конца 2024 года. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960568064.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, франция, сергей лавров, нато