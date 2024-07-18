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Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ - РИА Новости, 18.07.2024
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12:37 18.07.2024 (обновлено: 13:50 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/otvet-1960449191.html
Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ
Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ - РИА Новости, 18.07.2024
Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ
Россия будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая свой ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:37
2024-07-18T13:50
германия
россия
сша
сергей рябков
нато
договор о рсмд
безопасность
борис писториус
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая свой ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, включая и развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я не исключаю никакие варианты", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, будет ли российский ответ на размещение американских ракет в ФРГ предполагать развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. Он отметил, что по вине и ФРГ, и, в первую очередь, США, "стоящих во главе блока НАТО, произошло тотальное разрушение договорённостей в сфере контроля над вооружениями". "В этой ситуации, принимая в расчет совокупность стран, входящих в НАТО, мы должны калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдержек, скажем так, с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать. То есть, максимально широкая опциональность", - сказал замминистра. "Это не угроза в чей бы то ни было адрес. Это способ найти самый эффективный, в том числе, с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы", - добавил он.Рябков подчеркнул, что Калининградская область давно привлекает "болезненное внимание наших противников"."Мы гарантированно обеспечиваем ее безопасность, как и безопасность любого другого региона, любого субъекта РФ. Поэтому если представители федерального правительства ФРГ считают оправданным начинать какие-то эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в этом регионе, значит мы будем реагировать в плане компенсационных мер таким способом, который сочтем наиболее приемлемым", - сказал Рябков.Ранее в среду министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал в интервью изданию Rheinische Post предстоящее размещение американских ракет и гиперзвукового оружия в Германии ответом на развёртывание российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
https://ria.ru/20240712/ryabkov-1959260285.html
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германия, россия, сша, сергей рябков, нато, договор о рсмд, безопасность, борис писториус, министерство обороны сша
Германия, Россия, США, Сергей Рябков, НАТО, Договор о РСМД, Безопасность, Борис Писториус, Министерство обороны США
Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ

Рябков: у РФ много опций для ответа, никакие варианты нельзя исключить

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая свой ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, включая и развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я не исключаю никакие варианты", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, будет ли российский ответ на размещение американских ракет в ФРГ предполагать развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
США не смогут создать угрозу России размещением ракет в ФРГ, заявил Рябков
12 июля, 15:19
Он отметил, что по вине и ФРГ, и, в первую очередь, США, "стоящих во главе блока НАТО, произошло тотальное разрушение договорённостей в сфере контроля над вооружениями".
"В этой ситуации, принимая в расчет совокупность стран, входящих в НАТО, мы должны калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдержек, скажем так, с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать. То есть, максимально широкая опциональность", - сказал замминистра.
"Это не угроза в чей бы то ни было адрес. Это способ найти самый эффективный, в том числе, с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы", - добавил он.
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Россия давно готовит ответ на планы США по размещению ракет, заявил Рябков
11 июля, 11:45
Рябков подчеркнул, что Калининградская область давно привлекает "болезненное внимание наших противников".
"Мы гарантированно обеспечиваем ее безопасность, как и безопасность любого другого региона, любого субъекта РФ. Поэтому если представители федерального правительства ФРГ считают оправданным начинать какие-то эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в этом регионе, значит мы будем реагировать в плане компенсационных мер таким способом, который сочтем наиболее приемлемым", - сказал Рябков.
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Рябков усомнился в смене политики США по Украине после выборов
13:05
Ранее в среду министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал в интервью изданию Rheinische Post предстоящее размещение американских ракет и гиперзвукового оружия в Германии ответом на развёртывание российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.
Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Формулировки ядерной доктрины России слишком общие, считает Рябков
12 июля, 15:21
 
ГерманияРоссияСШАСергей РябковНАТОДоговор о РСМДБезопасностьБорис ПисториусМинистерство обороны США
 
 
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