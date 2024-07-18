https://ria.ru/20240718/otvet-1960449191.html

Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ

Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ - РИА Новости, 18.07.2024

Рябков рассказал об ответе России на размещение американских ракет в ФРГ

Россия будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая свой ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T12:37

2024-07-18T12:37

2024-07-18T13:50

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безопасность

борис писториус

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Россия будет выбирать из максимально широкого набора опций, вырабатывая свой ответ на размещение американских дальнобойных ракет в ФРГ, при этом не исключает никаких вариантов, включая и развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Я не исключаю никакие варианты", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, будет ли российский ответ на размещение американских ракет в ФРГ предполагать развертывание аналогичных систем в ядерном оснащении. Он отметил, что по вине и ФРГ, и, в первую очередь, США, "стоящих во главе блока НАТО, произошло тотальное разрушение договорённостей в сфере контроля над вооружениями". "В этой ситуации, принимая в расчет совокупность стран, входящих в НАТО, мы должны калибровать свои ответы, не испытывая при этом каких-то внутренних сдержек, скажем так, с точки зрения того, что, где и когда можно, нужно и нужно ли размещать. То есть, максимально широкая опциональность", - сказал замминистра. "Это не угроза в чей бы то ни было адрес. Это способ найти самый эффективный, в том числе, с точки зрения затрат, алгоритм реагирования на меняющиеся вызовы", - добавил он.Рябков подчеркнул, что Калининградская область давно привлекает "болезненное внимание наших противников"."Мы гарантированно обеспечиваем ее безопасность, как и безопасность любого другого региона, любого субъекта РФ. Поэтому если представители федерального правительства ФРГ считают оправданным начинать какие-то эскалационные мероприятия под предлогом того, что у нас есть именно в этом регионе, значит мы будем реагировать в плане компенсационных мер таким способом, который сочтем наиболее приемлемым", - сказал Рябков.Ранее в среду министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал в интервью изданию Rheinische Post предстоящее размещение американских ракет и гиперзвукового оружия в Германии ответом на развёртывание российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области.Ранее в Пентагоне заявили, что США в 2026 году приступят к размещению в Германии дальнобойных ударных систем, которые значительно превзойдут уже находящиеся в Европе орудия. Речь идет, в частности, о ракетах SM-6, Tomahawk и "гиперзвуковом оружии".

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https://ria.ru/20240718/ryabkov-1960455184.html

https://ria.ru/20240712/ryabkov-1959260838.html

германия

россия

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