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Орбан: ЕС до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине - РИА Новости, 18.07.2024
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20:18 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/orban-1960578585.html
Орбан: ЕС до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине
Орбан: ЕС до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине - РИА Новости, 18.07.2024
Орбан: ЕС до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине
Евросоюз до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине, есть шанс начать новую независимую главу и способствовать началу переговоров, заявил... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:18
2024-07-18T20:18
в мире
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине, есть шанс начать новую независимую главу и способствовать началу переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля. Орбан в четверг опубликовал отчет Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов. "Наша европейская стратегия во имя трансатлантического единства скопировала провоенную политику США. До сих пор у нас не было суверенной и независимой европейской стратегии или плана политических действий", - написал Орбан в отчете, опубликованном на его сайте. Венгерский премьер предложил "обсудить, рационально ли продолжение этой политики в будущем". "В текущей ситуации мы можем найти окно возможностей с сильной моральной и рациональной основой, чтобы начать новую главу в нашей политике. В этой новой главе мы могли бы приложить усилия для снижения напряженности и/или создания условий для временного прекращения огня и/или начала мирных переговоров", - отметил он.
https://ria.ru/20240718/orban-1960575590.html
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в мире, сша, украина, венгрия, виктор орбан, шарль мишель, евросовет, евросоюз
В мире, США, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз
Орбан: ЕС до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине

Орбан: у ЕС есть шанс начать свою политику по Украине вместо подражания США

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине, есть шанс начать новую независимую главу и способствовать началу переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля.
Орбан в четверг опубликовал отчет Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Орбан заявил о глобальной изоляции ЕС и США из-за позиции по Украине
Вчера, 19:56
"Наша европейская стратегия во имя трансатлантического единства скопировала провоенную политику США. До сих пор у нас не было суверенной и независимой европейской стратегии или плана политических действий", - написал Орбан в отчете, опубликованном на его сайте.
Венгерский премьер предложил "обсудить, рационально ли продолжение этой политики в будущем".
"В текущей ситуации мы можем найти окно возможностей с сильной моральной и рациональной основой, чтобы начать новую главу в нашей политике. В этой новой главе мы могли бы приложить усилия для снижения напряженности и/или создания условий для временного прекращения огня и/или начала мирных переговоров", - отметил он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Орбан предложил ЕС начать переговоры с КНР по проведению саммита по Украине
Вчера, 20:14
 
В миреСШАУкраинаВенгрияВиктор ОрбанШарль МишельЕвросоветЕвросоюз
 
 
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