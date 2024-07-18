https://ria.ru/20240718/orban-1960578585.html

Орбан: ЕС до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине

Орбан: ЕС до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине - РИА Новости, 18.07.2024

Орбан: ЕС до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине

Евросоюз до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине, есть шанс начать новую независимую главу и способствовать началу переговоров, заявил... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T20:18

2024-07-18T20:18

2024-07-18T20:18

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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Евросоюз до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине, есть шанс начать новую независимую главу и способствовать началу переговоров, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля. Орбан в четверг опубликовал отчет Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов. "Наша европейская стратегия во имя трансатлантического единства скопировала провоенную политику США. До сих пор у нас не было суверенной и независимой европейской стратегии или плана политических действий", - написал Орбан в отчете, опубликованном на его сайте. Венгерский премьер предложил "обсудить, рационально ли продолжение этой политики в будущем". "В текущей ситуации мы можем найти окно возможностей с сильной моральной и рациональной основой, чтобы начать новую главу в нашей политике. В этой новой главе мы могли бы приложить усилия для снижения напряженности и/или создания условий для временного прекращения огня и/или начала мирных переговоров", - отметил он.

https://ria.ru/20240718/orban-1960575590.html

https://ria.ru/20240718/orban-1960578048.html

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в мире, сша, украина, венгрия, виктор орбан, шарль мишель, евросовет, евросоюз