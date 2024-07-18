https://ria.ru/20240718/orban-1960578048.html
Орбан предложил ЕС начать переговоры с КНР по проведению саммита по Украине
Орбан предложил ЕС начать переговоры с КНР по проведению саммита по Украине - РИА Новости, 18.07.2024
Орбан предложил ЕС начать переговоры с КНР по проведению саммита по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу начать переговоры на высоком уровне с Китаем по проведению следующей мирной конференции по Украине,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:14
2024-07-18T20:14
2024-07-18T20:14
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил Евросоюзу начать переговоры на высоком уровне с Китаем по проведению следующей мирной конференции по Украине, следует из его письма к главе Евросовета Шарлю Мишелю, опубликованному на официальном сайте премьера. "Я предлагаю... инициативу по проведению политических переговоров на высоком уровне с Китаем по условиям следующей мирной конференции", - говорится в письме Орбана. Премьер Венгрии Виктор Орбан в четверг опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов.
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в мире, китай, венгрия, украина, виктор орбан, шарль мишель, евросовет
В мире, Китай, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Евросовет
Орбан предложил ЕС начать переговоры с КНР по проведению саммита по Украине
Орбан предложил начать переговоры с КНР по проведению нового саммита по Украине