https://ria.ru/20240718/orban-1960576378.html

Орбан попросил Мишеля донести до лидеров стран ЕС его мирные предложения

Орбан попросил Мишеля донести до лидеров стран ЕС его мирные предложения - РИА Новости, 18.07.2024

Орбан попросил Мишеля донести до лидеров стран ЕС его мирные предложения

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил уходящего с поста главу Евросовета Шарля Мишеля передать лидерам стран ЕС его предложения по урегулированию... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T20:03

2024-07-18T20:03

2024-07-18T20:03

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шарль мишель

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евросовет

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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил уходящего с поста главу Евросовета Шарля Мишеля передать лидерам стран ЕС его предложения по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в четверг опубликовал свой отчет Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов. "Надеюсь, что мои отчеты и предложения могут оказаться полезным вкладом в возможные предложения и инициативы, которые вы представите лидерам ЕС в подходящее время и в приемлемом формате", - написал Орбан в отчете, опубликованном на его сайте.

https://ria.ru/20240718/orban--1960573800.html

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в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, шарль мишель, евросоюз, евросовет