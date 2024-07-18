https://ria.ru/20240718/orban-1960576378.html
Орбан попросил Мишеля донести до лидеров стран ЕС его мирные предложения
Орбан попросил Мишеля донести до лидеров стран ЕС его мирные предложения - РИА Новости, 18.07.2024
Орбан попросил Мишеля донести до лидеров стран ЕС его мирные предложения
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил уходящего с поста главу Евросовета Шарля Мишеля передать лидерам стран ЕС его предложения по урегулированию... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:03
2024-07-18T20:03
2024-07-18T20:03
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил уходящего с поста главу Евросовета Шарля Мишеля передать лидерам стран ЕС его предложения по урегулированию конфликта на Украине. Орбан в четверг опубликовал свой отчет Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов. "Надеюсь, что мои отчеты и предложения могут оказаться полезным вкладом в возможные предложения и инициативы, которые вы представите лидерам ЕС в подходящее время и в приемлемом формате", - написал Орбан в отчете, опубликованном на его сайте.
https://ria.ru/20240718/orban--1960573800.html
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в мире, украина, венгрия, россия, виктор орбан, шарль мишель, евросоюз, евросовет
В мире, Украина, Венгрия, Россия, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет
Орбан попросил Мишеля донести до лидеров стран ЕС его мирные предложения
Орбан попросил Мишеля донести до лидеров ЕС его мирные предложения по Украине