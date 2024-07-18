https://ria.ru/20240718/orban-1960575590.html
Орбан заявил о глобальной изоляции ЕС и США из-за позиции по Украине
Орбан заявил о глобальной изоляции ЕС и США из-за позиции по Украине - РИА Новости, 18.07.2024
Орбан заявил о глобальной изоляции ЕС и США из-за позиции по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после посещения России, Украины, США и Китая отметил в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля, что трансатлантическое... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:56
2024-07-18T19:56
2024-07-18T19:56
в мире
россия
украина
венгрия
виктор орбан
шарль мишель
владимир путин
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912376_0:38:3058:1758_1920x0_80_0_0_3253a7cf26d8a0a1f3bf1dcd7a7621d6.jpg
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после посещения России, Украины, США и Китая отметил в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля, что трансатлантическое сообщество лишилось признания со стороны Глобального Юга и стало глобально изолированным из-за позиции по Украине. "Я предлагаю начать обсуждение... начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли в связи с нашей позицией по войне в Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества", - говорится в тексте отчета, опубликованного на сайте Орбана. Премьер Венгрии Виктор Орбан в четверг опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240718/orban-1960575285.html
https://ria.ru/20240718/orban-1960574399.html
россия
украина
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912376_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_93065eee0e23abe8bde2b4f47f7204bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, шарль мишель, владимир путин, евросовет, визит орбана в россию
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Владимир Путин, Евросовет, Визит Орбана в Россию
Орбан заявил о глобальной изоляции ЕС и США из-за позиции по Украине
Орбан: ЕС и США лишились признания Глобального юга из-за позиции по Украине