Рейтинг@Mail.ru
Орбан заявил о глобальной изоляции ЕС и США из-за позиции по Украине - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:56 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/orban-1960575590.html
Орбан заявил о глобальной изоляции ЕС и США из-за позиции по Украине
Орбан заявил о глобальной изоляции ЕС и США из-за позиции по Украине - РИА Новости, 18.07.2024
Орбан заявил о глобальной изоляции ЕС и США из-за позиции по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после посещения России, Украины, США и Китая отметил в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля, что трансатлантическое... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:56
2024-07-18T19:56
в мире
россия
украина
венгрия
виктор орбан
шарль мишель
владимир путин
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912376_0:38:3058:1758_1920x0_80_0_0_3253a7cf26d8a0a1f3bf1dcd7a7621d6.jpg
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после посещения России, Украины, США и Китая отметил в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля, что трансатлантическое сообщество лишилось признания со стороны Глобального Юга и стало глобально изолированным из-за позиции по Украине. "Я предлагаю начать обсуждение... начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли в связи с нашей позицией по войне в Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества", - говорится в тексте отчета, опубликованного на сайте Орбана. Премьер Венгрии Виктор Орбан в четверг опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240718/orban-1960575285.html
https://ria.ru/20240718/orban-1960574399.html
россия
украина
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912376_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_93065eee0e23abe8bde2b4f47f7204bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, венгрия, виктор орбан, шарль мишель, владимир путин, евросовет, визит орбана в россию
В мире, Россия, Украина, Венгрия, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Владимир Путин, Евросовет, Визит Орбана в Россию
Орбан заявил о глобальной изоляции ЕС и США из-за позиции по Украине

Орбан: ЕС и США лишились признания Глобального юга из-за позиции по Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после посещения России, Украины, США и Китая отметил в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля, что трансатлантическое сообщество лишилось признания со стороны Глобального Юга и стало глобально изолированным из-за позиции по Украине.
"Я предлагаю начать обсуждение... начала скоординированного политического наступления на Глобальный Юг, признание которого мы потеряли в связи с нашей позицией по войне в Украине, что в итоге привело к глобальной изоляции трансатлантического сообщества", - говорится в тексте отчета, опубликованного на сайте Орбана.
Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Орбан рассказал, в каком случае стоит ждать мирных инициатив от Трампа
Вчера, 19:54
Премьер Венгрии Виктор Орбан в четверг опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Орбан назвал три глобальных игрока, способных повлиять на Украину
Вчера, 19:46
 
В миреРоссияУкраинаВенгрияВиктор ОрбанШарль МишельВладимир ПутинЕвросоветВизит Орбана в Россию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала