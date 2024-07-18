Орбан рассказал, в каком случае стоит ждать мирных инициатив от Трампа
Орбан: Трамп немедленно выступит посредником по Украине, если выиграет выборы
© Фото : Orbán Viktor/XВиктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде
© Фото : Orbán Viktor/X
Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан в своем отчете главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок в Россию, на Украину, в Китай и США заявил, что от кандидата в президенты США Дональда Трампа вряд ли стоит ждать мирных инициатив по Украине до ноябрьских выборов, но в случае победы он немедленно выступит посредником в урегулировании конфликта.
"В ходе моих переговоров с президентом Трампом я пришел к выводу, что внешняя политика будет играть лишь незначительную роль в его кампании, в которой доминируют внутренние политические вопросы. Поэтому мы не можем ожидать от него никаких мирных инициатив до выборов. Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет дожидаться своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира", - говорится в письме, опубликованном на сайте Орбана.
По его мнению, США сейчас слишком заняты предвыборной кампанией, действующий президент Джо Байден пытается остаться в гонке и не способен изменить политику по Украине. В свою очередь, как пишет Орбан, у Трампа есть подробные и хорошо обоснованные планы урегулирования конфликта на Украине.
Премьер утверждает, что в случае победы Трампа на выборах ЕС придётся взять на себя большую часть финансового бремени по поддержке Украины.
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