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Орбан рассказал, в каком случае стоит ждать мирных инициатив от Трампа - РИА Новости, 18.07.2024
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19:54 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/orban-1960575285.html
Орбан рассказал, в каком случае стоит ждать мирных инициатив от Трампа
Орбан рассказал, в каком случае стоит ждать мирных инициатив от Трампа - РИА Новости, 18.07.2024
Орбан рассказал, в каком случае стоит ждать мирных инициатив от Трампа
Премьер Венгрии Виктор Орбан в своем отчете главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок в Россию, на Украину, в Китай и США заявил, что от кандидата в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:54
2024-07-18T19:54
в мире
украина
сша
венгрия
дональд трамп
виктор орбан
шарль мишель
евросовет
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан в своем отчете главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок в Россию, на Украину, в Китай и США заявил, что от кандидата в президенты США Дональда Трампа вряд ли стоит ждать мирных инициатив по Украине до ноябрьских выборов, но в случае победы он немедленно выступит посредником в урегулировании конфликта. "В ходе моих переговоров с президентом Трампом я пришел к выводу, что внешняя политика будет играть лишь незначительную роль в его кампании, в которой доминируют внутренние политические вопросы. Поэтому мы не можем ожидать от него никаких мирных инициатив до выборов. Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет дожидаться своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира", - говорится в письме, опубликованном на сайте Орбана. По его мнению, США сейчас слишком заняты предвыборной кампанией, действующий президент Джо Байден пытается остаться в гонке и не способен изменить политику по Украине. В свою очередь, как пишет Орбан, у Трампа есть подробные и хорошо обоснованные планы урегулирования конфликта на Украине. Премьер утверждает, что в случае победы Трампа на выборах ЕС придётся взять на себя большую часть финансового бремени по поддержке Украины.
https://ria.ru/20240718/orban-1960574399.html
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В мире, Украина, США, Венгрия, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Евросовет, Евросоюз, Визит Орбана в Россию
Орбан рассказал, в каком случае стоит ждать мирных инициатив от Трампа

Орбан: Трамп немедленно выступит посредником по Украине, если выиграет выборы

© Фото : Orbán Viktor/XВиктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде
Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Orbán Viktor/X
Виктор Орбан и Дональд Трамп во время встречи в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан в своем отчете главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок в Россию, на Украину, в Китай и США заявил, что от кандидата в президенты США Дональда Трампа вряд ли стоит ждать мирных инициатив по Украине до ноябрьских выборов, но в случае победы он немедленно выступит посредником в урегулировании конфликта.
"В ходе моих переговоров с президентом Трампом я пришел к выводу, что внешняя политика будет играть лишь незначительную роль в его кампании, в которой доминируют внутренние политические вопросы. Поэтому мы не можем ожидать от него никаких мирных инициатив до выборов. Однако я могу с уверенностью заявить, что вскоре после своей победы на выборах он не будет дожидаться своей инаугурации, а будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира", - говорится в письме, опубликованном на сайте Орбана.
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По его мнению, США сейчас слишком заняты предвыборной кампанией, действующий президент Джо Байден пытается остаться в гонке и не способен изменить политику по Украине. В свою очередь, как пишет Орбан, у Трампа есть подробные и хорошо обоснованные планы урегулирования конфликта на Украине.
Премьер утверждает, что в случае победы Трампа на выборах ЕС придётся взять на себя большую часть финансового бремени по поддержке Украины.
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В миреУкраинаСШАВенгрияДональд ТрампВиктор ОрбанШарль МишельЕвросоветЕвросоюзВизит Орбана в Россию
 
 
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