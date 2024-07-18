https://ria.ru/20240718/orban-1960574399.html
Орбан назвал три глобальных игрока, способных повлиять на Украину
Орбан назвал три глобальных игрока, способных повлиять на Украину - РИА Новости, 18.07.2024
Орбан назвал три глобальных игрока, способных повлиять на Украину
ЕС, США, Китай и Турция способны повлиять на разрешение конфликта на Украине, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете главе Евросовета Шарлю... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:46
2024-07-18T19:46
2024-07-18T19:47
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. ЕС, США, Китай и Турция способны повлиять на разрешение конфликта на Украине, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете главе Евросовета Шарлю Мишелю. "Есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: Европейский Союз, США и Китай. Мы также должны принять во внимание в качестве важного регионального игрока Турцию как единственного успешного посредника между Украиной и Россией с начала военных действий в 2022 году", - говорится в письме Орбана, опубликованном на его сайте.Орбан также заявил Мишелю, что стороны конфликта на Украине не начнут искать выход из него без внешнего вмешательства. По словам премьера Венгрии, Китай продолжит участвовать в урегулировании конфликта на Украине, если его шансы на успех "будут близки к определенным", однако, по оценкам Пекина, на данный момент это не так.
https://ria.ru/20240718/orban-1960573272.html
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В мире, Украина, Китай, США, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет, Визит Орбана в Россию
Орбан назвал три глобальных игрока, способных повлиять на Украину
Орбан: Евросоюз, США, Китай могут повлиять на разрешение конфликта на Украине