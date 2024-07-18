Рейтинг@Mail.ru
Орбан назвал три глобальных игрока, способных повлиять на Украину - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 18.07.2024 (обновлено: 19:47 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/orban-1960574399.html
Орбан назвал три глобальных игрока, способных повлиять на Украину
Орбан назвал три глобальных игрока, способных повлиять на Украину - РИА Новости, 18.07.2024
Орбан назвал три глобальных игрока, способных повлиять на Украину
ЕС, США, Китай и Турция способны повлиять на разрешение конфликта на Украине, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете главе Евросовета Шарлю... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:46
2024-07-18T19:47
в мире
украина
китай
сша
виктор орбан
шарль мишель
евросоюз
евросовет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912465_0:262:3081:1995_1920x0_80_0_0_fe989700f9b4c2e235451f43da97fb27.jpg
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. ЕС, США, Китай и Турция способны повлиять на разрешение конфликта на Украине, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете главе Евросовета Шарлю Мишелю. &quot;Есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: Европейский Союз, США и Китай. Мы также должны принять во внимание в качестве важного регионального игрока Турцию как единственного успешного посредника между Украиной и Россией с начала военных действий в 2022 году&quot;, - говорится в письме Орбана, опубликованном на его сайте.Орбан также заявил Мишелю, что стороны конфликта на Украине не начнут искать выход из него без внешнего вмешательства. По словам премьера Венгрии, Китай продолжит участвовать в урегулировании конфликта на Украине, если его шансы на успех "будут близки к определенным", однако, по оценкам Пекина, на данный момент это не так.
https://ria.ru/20240718/orban-1960573272.html
украина
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958912465_176:0:2905:2047_1920x0_80_0_0_e2ee5dc0814c03725be7753002faba19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, китай, сша, виктор орбан, шарль мишель, евросоюз, евросовет, визит орбана в россию
В мире, Украина, Китай, США, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет, Визит Орбана в Россию
Орбан назвал три глобальных игрока, способных повлиять на Украину

Орбан: Евросоюз, США, Китай могут повлиять на разрешение конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. ЕС, США, Китай и Турция способны повлиять на разрешение конфликта на Украине, написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете главе Евросовета Шарлю Мишелю.
«

"Есть три глобальных игрока, которые могут влиять на развитие событий: Европейский Союз, США и Китай. Мы также должны принять во внимание в качестве важного регионального игрока Турцию как единственного успешного посредника между Украиной и Россией с начала военных действий в 2022 году", - говорится в письме Орбана, опубликованном на его сайте.

Орбан также заявил Мишелю, что стороны конфликта на Украине не начнут искать выход из него без внешнего вмешательства.
По словам премьера Венгрии, Китай продолжит участвовать в урегулировании конфликта на Украине, если его шансы на успех "будут близки к определенным", однако, по оценкам Пекина, на данный момент это не так.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Орбан опубликовал отчет председателю Евросовета о своей мирной миссии
Вчера, 19:37
 
В миреУкраинаКитайСШАВиктор ОрбанШарль МишельЕвросоюзЕвросоветВизит Орбана в Россию
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала