https://ria.ru/20240718/orban-1960458579.html

Орбан оценил продвижение мирной инициативы по Украине

Орбан оценил продвижение мирной инициативы по Украине - РИА Новости, 18.07.2024

Орбан оценил продвижение мирной инициативы по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил YouTube-каналу издания Independent, что его мирная инициатива по Украине "движется хорошо" и все запланированные... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:22

2024-07-18T13:22

2024-07-18T14:11

украина

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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил YouTube-каналу издания Independent, что его мирная инициатива по Украине "движется хорошо" и все запланированные ранее шаги были сделаны."Мы хорошо продвигаемся с ней (мирной инициативой)... Пока что все шаги мы сделали согласно планам. Суть нашей концепции отличается от официальной концепции, Евросоюз - это не (исполнитель) внешней политики США", - сказал Орбан журналистам перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС), трансляция велась на YouTube-канале издания Independent. Ранее источник в ЕС в разговоры с журналистами не исключил, что Орбан может инициировать обсуждение своего мирного плана по Украине на саммите Европейского политсообщества в Великобритании. Он также предположил, что Орбан может открыто выступить с предложениями обсуждать иные инициативы, помимо так называемого "мирного плана Зеленского".Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Венгерский премьер заявил, что намерен вскоре провести несколько таких же неожиданных встреч. В понедельник он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.После визита в Китай Орбан заявил, что разрешать кризис вокруг Украины должны стороны конфликта, но США, Китай и ЕС имеют решающее влияние на его окончание. Впоследствии венгерский премьер передал всем лидерам ЕС свой план по урегулированию конфликта на Украине, основанный на реалистичной оценке ситуации, реальных целях и сроках.Очередной саммит Европейского политического сообщества проходит в Лондоне 17-18 июля.Концепция Европейского политического сообщества принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, о его создании было объявлено в мае 2022 года. В сообщество входят 27 государств-членов ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Великобритания, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Как заявлял Макрон, Европе нужна структура для развития сотрудничества в таких сферах как геополитика, энергетика, инфраструктура и транспорт со странами, с которыми невозможна такая тесная интеграция, как внутри Евросоюза.

https://ria.ru/20240718/sammit-1960379280.html

https://ria.ru/20240717/senator-1960313838.html

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