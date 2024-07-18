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Орбан оценил вероятность эскалации конфликта на Украине в ближайшее время - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:30 18.07.2024 (обновлено: 19:48 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/orban--1960572341.html
Орбан оценил вероятность эскалации конфликта на Украине в ближайшее время
Орбан оценил вероятность эскалации конфликта на Украине в ближайшее время - РИА Новости, 18.07.2024
Орбан оценил вероятность эскалации конфликта на Украине в ближайшее время
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после посещения России, Украины, США и Китая заявил в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля, что интенсивность... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:30
2024-07-18T19:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
евросовет
венгрия
виктор орбан
шарль мишель
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после посещения России, Украины, США и Китая заявил в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля, что интенсивность украинского конфликта радикально возрастет в ближайшее время."По общему мнению, в ближайшем будущем интенсивность военного конфликта радикально возрастет", - говорится в тексте отчета, опубликованного на сайте Орбана.Премьер Венгрии Виктор Орбан в четверг опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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в мире, украина, россия, евросовет, венгрия, виктор орбан, шарль мишель, визит орбана в россию
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Евросовет, Венгрия, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Визит Орбана в Россию
Орбан оценил вероятность эскалации конфликта на Украине в ближайшее время

Орбан заявил Мишелю, что интенсивность конфликта на Украине скоро возрастет

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после посещения России, Украины, США и Китая заявил в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля, что интенсивность украинского конфликта радикально возрастет в ближайшее время.
"По общему мнению, в ближайшем будущем интенсивность военного конфликта радикально возрастет", - говорится в тексте отчета, опубликованного на сайте Орбана.
Премьер Венгрии Виктор Орбан в четверг опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
Украине остался месяц
5 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияЕвросоветВенгрияВиктор ОрбанШарль МишельВизит Орбана в Россию
 
 
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