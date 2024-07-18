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Орбан оценил вероятность эскалации конфликта на Украине в ближайшее время
Орбан оценил вероятность эскалации конфликта на Украине в ближайшее время - РИА Новости, 18.07.2024
Орбан оценил вероятность эскалации конфликта на Украине в ближайшее время
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после посещения России, Украины, США и Китая заявил в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля, что интенсивность... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:30
2024-07-18T19:30
2024-07-18T19:48
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БУДАПЕШТ, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после посещения России, Украины, США и Китая заявил в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля, что интенсивность украинского конфликта радикально возрастет в ближайшее время."По общему мнению, в ближайшем будущем интенсивность военного конфликта радикально возрастет", - говорится в тексте отчета, опубликованного на сайте Орбана.Премьер Венгрии Виктор Орбан в четверг опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю о своих поездках в Россию, на Украину, в Китай и США, он состоит из 10 пунктов.
https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Евросовет, Венгрия, Виктор Орбан, Шарль Мишель, Визит Орбана в Россию
Орбан оценил вероятность эскалации конфликта на Украине в ближайшее время
Орбан заявил Мишелю, что интенсивность конфликта на Украине скоро возрастет