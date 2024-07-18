https://ria.ru/20240718/oes-1960454450.html
На Юге России зафиксировали исторический рекорд потребления электричества
На Юге России зафиксировали исторический рекорд потребления электричества - РИА Новости, 18.07.2024
На Юге России зафиксировали исторический рекорд потребления электричества
Новый исторический рекорд потребления мощности на уровне 21 126 МВт зафиксирован в среду в энергосистеме (ОЭС) Юга РФ, сообщает "Системный оператор ЕЭС". РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:01
2024-07-18T13:01
2024-07-18T13:02
экономика
юг
россия
евгений грабчак
со еэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761270870_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_513fde3fba9db0554010ea51dcc89196.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Новый исторический рекорд потребления мощности на уровне 21 126 МВт зафиксирован в среду в энергосистеме (ОЭС) Юга РФ, сообщает "Системный оператор ЕЭС". Это уже второй рекорд за два дня - предыдущий был достигнут во вторник, 16 июля. А до этого исторический максимум последний раз фиксировался в январе, отмечает регулятор. "Абсолютный исторический максимум потребления мощности в ОЭС Юга зафиксирован за последние дни уже два раза. Сначала 16 июля, а затем 17 июля в 12.00 мск. Он составил 21 126 МВт", - говорится в Telegram-канале регулятора. Ранее "Системный оператор" сообщал, что во вторник в энергосистеме Юга России был установлен исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт - на 4 МВт больше предыдущего максимума, достигнутого в январе. Новый максимум, зафиксированный в среду, превысил январский на 176 МВт. Как отмечал замминистра энергетики Евгений Грабчак, впервые за всю историю существования энергосистемы летний максимум потребления превысил традиционный зимний. Это говорит о том, что ОЭС находится на пределе своих возможностей. Как отмечает регулятор, фактическая режимно-балансовая ситуация в июне-июле текущего года в ОЭС Юга складывается в условиях длительно повышенного температурного фона, и сейчас температура воздуха остается экстремально высокой. Отключения потребителей на юге РФ связаны с повышенной аварийностью на фоне экстремальной жары. В момент прохождения нового рекорда объем аварийных ремонтов и ограничений мощности на электростанциях ОЭС Юга превысил 2 ГВт. "Ситуация с электроснабжением на юге страны остается напряженной… Главная задача для Системного оператора на фоне экстремально высокого потребления и аварийных остановов генерации - не допустить развития системных аварий и как следствие - неконтролируемого массового отключения потребителей", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правления СО ЕЭС Сергея Павлушко.
https://ria.ru/20231019/revolyutsiya-1903712852.html
https://ria.ru/20240716/ekspert-1960126321.html
юг
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761270870_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_7fb18d8dbafbe1965bc8a164043289d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, юг, россия, евгений грабчак, со еэс
Экономика, Юг, Россия, Евгений Грабчак, СО ЕЭС
На Юге России зафиксировали исторический рекорд потребления электричества
Энергосистема Юга обновила рекорд потребления мощности второй день подряд
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Новый исторический рекорд потребления мощности на уровне 21 126 МВт зафиксирован в среду в энергосистеме (ОЭС) Юга РФ, сообщает "Системный оператор ЕЭС".
Это уже второй рекорд за два дня - предыдущий был достигнут во вторник, 16 июля. А до этого исторический максимум последний раз фиксировался в январе, отмечает регулятор.
"Абсолютный исторический максимум потребления мощности в ОЭС Юга зафиксирован за последние дни уже два раза. Сначала 16 июля, а затем 17 июля в 12.00 мск. Он составил 21 126 МВт", - говорится в Telegram-канале регулятора.
Ранее "Системный оператор" сообщал, что во вторник в энергосистеме Юга России был установлен исторический рекорд потребления мощности в 20 954 МВт - на 4 МВт больше предыдущего максимума, достигнутого в январе. Новый максимум, зафиксированный в среду, превысил январский на 176 МВт.
Как отмечал замминистра энергетики Евгений Грабчак, впервые за всю историю существования энергосистемы летний максимум потребления превысил традиционный зимний. Это говорит о том, что ОЭС находится на пределе своих возможностей.
Как отмечает регулятор, фактическая режимно-балансовая ситуация в июне-июле текущего года в ОЭС Юга складывается в условиях длительно повышенного температурного фона, и сейчас температура воздуха остается экстремально высокой. Отключения потребителей на юге РФ связаны с повышенной аварийностью на фоне экстремальной жары. В момент прохождения нового рекорда объем аварийных ремонтов и ограничений мощности на электростанциях ОЭС Юга превысил 2 ГВт.
"Ситуация с электроснабжением на юге страны остается напряженной… Главная задача для Системного оператора на фоне экстремально высокого потребления и аварийных остановов генерации - не допустить развития системных аварий и как следствие - неконтролируемого массового отключения потребителей", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правления СО ЕЭС Сергея Павлушко.