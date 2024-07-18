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Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 18.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:09 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/obstrel-1960595370.html
Украинские войска обстреляли центр Горловки
Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 18.07.2024
Украинские войска обстреляли центр Горловки
Украинские войска обстреляли центр Горловки из "натовской" артиллерии, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T23:09
2024-07-18T23:09
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
стирол
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Горловки из "натовской" артиллерии, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 20.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ с начала суток четырежды сбрасывали на Горловку взрывоопасные предметы с беспилотников, дважды атаковали при помощи БПЛА-камикадзе и выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол
Украинские войска обстреляли центр Горловки

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов по центру Горловки

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Горловки из "натовской" артиллерии, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 20.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Ранее представительство сообщало, что ВСУ с начала суток четырежды сбрасывали на Горловку взрывоопасные предметы с беспилотников, дважды атаковали при помощи БПЛА-камикадзе и выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныСтирол
 
 
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