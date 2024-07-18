https://ria.ru/20240718/obstrel-1960595370.html

Украинские войска обстреляли центр Горловки

Украинские войска обстреляли центр Горловки - РИА Новости, 18.07.2024

Украинские войска обстреляли центр Горловки

Украинские войска обстреляли центр Горловки из "натовской" артиллерии, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T23:09

2024-07-18T23:09

2024-07-18T23:09

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

стирол

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр Горловки из "натовской" артиллерии, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 20.40 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): два снаряда калибром 155 миллиметров; 20.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства. Ранее представительство сообщало, что ВСУ с начала суток четырежды сбрасывали на Горловку взрывоопасные предметы с беспилотников, дважды атаковали при помощи БПЛА-камикадзе и выпустили три снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, стирол