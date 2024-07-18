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При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 18.07.2024
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила осколочные ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T21:34
2024-07-18T21:34
2024-07-18T21:35
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецк
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила осколочные ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, в результате варварского обстрела украинскими нацистами мирных жителей Кировского района в микрорайоне шахты им. Абакумова получила осколочное ранение женщина 1990 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале, отметив, что пострадавшая госпитализирована. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 18.00 выпустили по Кировскому району два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Кулемзин: мирная жительница ранена при обстреле украинскими войсками Донецка