https://ria.ru/20240718/obstrel-1960586832.html

При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница

При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 18.07.2024

При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница

Мирная жительница получила осколочные ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T21:34

2024-07-18T21:34

2024-07-18T21:35

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

сцкк

алексей кулемзин (донецк)

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила осколочные ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, в результате варварского обстрела украинскими нацистами мирных жителей Кировского района в микрорайоне шахты им. Абакумова получила осколочное ранение женщина 1990 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале, отметив, что пострадавшая госпитализирована. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 18.00 выпустили по Кировскому району два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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происшествия, вооруженные силы украины, сцкк, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецк, донецкая народная республика