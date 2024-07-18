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При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 18.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:34 18.07.2024 (обновлено: 21:35 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/obstrel-1960586832.html
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница - РИА Новости, 18.07.2024
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница
Мирная жительница получила осколочные ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T21:34
2024-07-18T21:35
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
сцкк
алексей кулемзин (донецк)
кировский район
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила осколочные ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. "По предварительной информации, в результате варварского обстрела украинскими нацистами мирных жителей Кировского района в микрорайоне шахты им. Абакумова получила осколочное ранение женщина 1990 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале, отметив, что пострадавшая госпитализирована. Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 18.00 выпустили по Кировскому району два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
кировский район
донецк
донецкая народная республика
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происшествия, вооруженные силы украины, сцкк, алексей кулемзин (донецк), кировский район, донецк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Алексей Кулемзин (Донецк), Кировский район, Донецк, Донецкая Народная Республика
При украинском обстреле Донецка пострадала мирная жительница

Кулемзин: мирная жительница ранена при обстреле украинскими войсками Донецка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Мирная жительница получила осколочные ранения в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По предварительной информации, в результате варварского обстрела украинскими нацистами мирных жителей Кировского района в микрорайоне шахты им. Абакумова получила осколочное ранение женщина 1990 года рождения", - написал мэр в Telegram-канале, отметив, что пострадавшая госпитализирована.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что ВСУ в 18.00 выпустили по Кировскому району два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныСЦККАлексей Кулемзин (Донецк)Кировский районДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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