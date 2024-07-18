Источник: ВСУ нанесли более 50 ударов по Херсонской области за сутки
ВСУ за сутки нанесли 51 удар по Херсонской области, четыре человека пострадали
Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 51 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, в результате четыре мирных жителя пострадали, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
В среду источник сообщал, что ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по девяти населенным пунктам Херсонской области.
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"В результате обстрелов населенных пунктов Голая Пристань, Саги и Алешки ранения получили четыре мирных жителя. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 24 прилета было зафиксирован ночью", - сказал он.
Обстрелам украинской армии подверглись девять населенных пунктов левого берега: Голая Пристань, Великие Копани, Малокаховка, Новая Каховка, Саги, Днепряны, Алешки, Кардашинка и Корсунка.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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