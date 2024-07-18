https://ria.ru/20240718/obstrel-1960416964.html

Источник: ВСУ нанесли более 50 ударов по Херсонской области за сутки

Источник: ВСУ нанесли более 50 ударов по Херсонской области за сутки - РИА Новости, 18.07.2024

Источник: ВСУ нанесли более 50 ударов по Херсонской области за сутки

Украинские войска за минувшие сутки нанесли 51 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, в результате четыре... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:25

2024-07-18T10:25

2024-07-18T10:25

специальная военная операция на украине

херсонская область

происшествия

новая каховка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg

ГЕНИЧЕСК, 18 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки нанесли 51 удар из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, в результате четыре мирных жителя пострадали, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. В среду источник сообщал, что ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по девяти населенным пунктам Херсонской области. "В результате обстрелов населенных пунктов Голая Пристань, Саги и Алешки ранения получили четыре мирных жителя. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 27 артиллерийских ударов. Еще 24 прилета было зафиксирован ночью", - сказал он. Обстрелам украинской армии подверглись девять населенных пунктов левого берега: Голая Пристань, Великие Копани, Малокаховка, Новая Каховка, Саги, Днепряны, Алешки, Кардашинка и Корсунка. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсонская область , происшествия, новая каховка