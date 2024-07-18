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В Горловке пять поселков остались без света из-за обстрела ВСУ

В Горловке пять поселков остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024

В Горловке пять поселков остались без света из-за обстрела ВСУ

Пять городских поселков остались без электричества в Горловке в ДНР из-за обстрела украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T08:37

2024-07-18T08:37

2024-07-18T08:37

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Пять городских поселков остались без электричества в Горловке в ДНР из-за обстрела украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки обесточены: поселок шахты имени Гагарина, жилой массив "Комсомолец", поселок Кирова, поселок Ртутного комбината, поселок Комарова", - написал он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия