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В Горловке пять поселков остались без света из-за обстрела ВСУ
В Горловке пять поселков остались без света из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 18.07.2024
В Горловке пять поселков остались без света из-за обстрела ВСУ
Пять городских поселков остались без электричества в Горловке в ДНР из-за обстрела украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T08:37
2024-07-18T08:37
2024-07-18T08:37
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Пять городских поселков остались без электричества в Горловке в ДНР из-за обстрела украинскими войсками, сообщил в четверг мэр города Иван Приходько в Telegram-канале. "Вследствие украинской вооруженной агрессии в Никитовском районе Горловки обесточены: поселок шахты имени Гагарина, жилой массив "Комсомолец", поселок Кирова, поселок Ртутного комбината, поселок Комарова", - написал он. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
В Горловке пять поселков остались без света из-за обстрела ВСУ
Мэр Горловки Приходько: пять поселков остались без света из-за обстрела ВСУ