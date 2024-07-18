https://ria.ru/20240718/oblast-1960413042.html

На Урале мигрантам с патентами запретили работать в сфере торговли

На Урале мигрантам с патентами запретили работать в сфере торговли - РИА Новости, 18.07.2024

На Урале мигрантам с патентами запретили работать в сфере торговли

Власти Челябинской области ввели запрет для мигрантов на работу на основании патентов в сфере торговли, развлечений и общественного питания, сообщает... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T09:56

2024-07-18T09:56

2024-07-18T13:18

челябинская область

россия

армения

евразийский экономический союз

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Власти Челябинской области ввели запрет для мигрантов на работу на основании патентов в сфере торговли, развлечений и общественного питания, сообщает правительство региона. "По решению губернатора в Челябинской области расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов. Это очередной шаг в последовательной работе по наведению порядка в сфере трудовой миграции", - говорится в сообщении. Уточняется, иностранцы на основании патентов не смогут заниматься ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, работать в оптовой и розничной торговле, гостиницах и предприятиях общественного питания. Также им запрещена деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, в домашних хозяйствах с наемными работниками, в частных домашних хозяйствах по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления и деятельность по предоставлению прочих персональных услуг. Как отмечает правительство региона, нововведения могут коснуться 60% иностранцев, работающих на основании патентов. Оставшиеся 40% мигрантов, работающих по патентам, задействованы в реальном секторе экономики – в строительстве и обрабатывающем производстве. В России нет необходимости оформлять патент и разрешение на работу гражданам стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), а также иностранцам, имеющим вид на жительство или разрешение на временное проживание.

https://ria.ru/20240502/kursk-1943423079.html

челябинская область

россия

армения

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челябинская область, россия, армения, евразийский экономический союз