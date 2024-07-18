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На Урале мигрантам с патентами запретили работать в сфере торговли - РИА Новости, 18.07.2024
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09:56 18.07.2024 (обновлено: 13:18 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/oblast-1960413042.html
На Урале мигрантам с патентами запретили работать в сфере торговли
На Урале мигрантам с патентами запретили работать в сфере торговли - РИА Новости, 18.07.2024
На Урале мигрантам с патентами запретили работать в сфере торговли
Власти Челябинской области ввели запрет для мигрантов на работу на основании патентов в сфере торговли, развлечений и общественного питания, сообщает... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:56
2024-07-18T13:18
челябинская область
россия
армения
евразийский экономический союз
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Власти Челябинской области ввели запрет для мигрантов на работу на основании патентов в сфере торговли, развлечений и общественного питания, сообщает правительство региона. "По решению губернатора в Челябинской области расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов. Это очередной шаг в последовательной работе по наведению порядка в сфере трудовой миграции", - говорится в сообщении. Уточняется, иностранцы на основании патентов не смогут заниматься ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, работать в оптовой и розничной торговле, гостиницах и предприятиях общественного питания. Также им запрещена деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, в домашних хозяйствах с наемными работниками, в частных домашних хозяйствах по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления и деятельность по предоставлению прочих персональных услуг. Как отмечает правительство региона, нововведения могут коснуться 60% иностранцев, работающих на основании патентов. Оставшиеся 40% мигрантов, работающих по патентам, задействованы в реальном секторе экономики – в строительстве и обрабатывающем производстве. В России нет необходимости оформлять патент и разрешение на работу гражданам стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), а также иностранцам, имеющим вид на жительство или разрешение на временное проживание.
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челябинская область
россия
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челябинская область, россия, армения, евразийский экономический союз
Челябинская область, Россия, Армения, Евразийский экономический союз
На Урале мигрантам с патентами запретили работать в сфере торговли

В Челябинской области мигрантам с патентами запретили работать в сфере торговли

© РИА Новости / Андрей Попов | Перейти в медиабанкВид на Челябинск
Вид на Челябинск - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Андрей Попов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Власти Челябинской области ввели запрет для мигрантов на работу на основании патентов в сфере торговли, развлечений и общественного питания, сообщает правительство региона.
«
"По решению губернатора в Челябинской области расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов. Это очередной шаг в последовательной работе по наведению порядка в сфере трудовой миграции", - говорится в сообщении.
Уточняется, иностранцы на основании патентов не смогут заниматься ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, работать в оптовой и розничной торговле, гостиницах и предприятиях общественного питания. Также им запрещена деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, в домашних хозяйствах с наемными работниками, в частных домашних хозяйствах по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления и деятельность по предоставлению прочих персональных услуг.
Как отмечает правительство региона, нововведения могут коснуться 60% иностранцев, работающих на основании патентов. Оставшиеся 40% мигрантов, работающих по патентам, задействованы в реальном секторе экономики – в строительстве и обрабатывающем производстве.
В России нет необходимости оформлять патент и разрешение на работу гражданам стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), а также иностранцам, имеющим вид на жительство или разрешение на временное проживание.
Город Курск - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
В Курской области мигрантам запретили работать в такси
2 мая, 10:50
 
Челябинская областьРоссияАрменияЕвразийский экономический союз
 
 
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