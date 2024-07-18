https://ria.ru/20240718/oblast-1960413042.html
На Урале мигрантам с патентами запретили работать в сфере торговли
На Урале мигрантам с патентами запретили работать в сфере торговли - РИА Новости, 18.07.2024
На Урале мигрантам с патентами запретили работать в сфере торговли
Власти Челябинской области ввели запрет для мигрантов на работу на основании патентов в сфере торговли, развлечений и общественного питания, сообщает... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T09:56
2024-07-18T09:56
2024-07-18T13:18
челябинская область
россия
армения
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906701309_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_c1160642d642446f175ff7c4e621f05e.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Власти Челябинской области ввели запрет для мигрантов на работу на основании патентов в сфере торговли, развлечений и общественного питания, сообщает правительство региона. "По решению губернатора в Челябинской области расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов. Это очередной шаг в последовательной работе по наведению порядка в сфере трудовой миграции", - говорится в сообщении. Уточняется, иностранцы на основании патентов не смогут заниматься ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, работать в оптовой и розничной торговле, гостиницах и предприятиях общественного питания. Также им запрещена деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, в домашних хозяйствах с наемными работниками, в частных домашних хозяйствах по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления и деятельность по предоставлению прочих персональных услуг. Как отмечает правительство региона, нововведения могут коснуться 60% иностранцев, работающих на основании патентов. Оставшиеся 40% мигрантов, работающих по патентам, задействованы в реальном секторе экономики – в строительстве и обрабатывающем производстве. В России нет необходимости оформлять патент и разрешение на работу гражданам стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), а также иностранцам, имеющим вид на жительство или разрешение на временное проживание.
https://ria.ru/20240502/kursk-1943423079.html
челябинская область
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906701309_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_c64a9cf67734846f0cce396ece93b4f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинская область, россия, армения, евразийский экономический союз
Челябинская область, Россия, Армения, Евразийский экономический союз
На Урале мигрантам с патентами запретили работать в сфере торговли
В Челябинской области мигрантам с патентами запретили работать в сфере торговли
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Власти Челябинской области ввели запрет для мигрантов на работу на основании патентов в сфере торговли, развлечений и общественного питания, сообщает правительство региона.
«
"По решению губернатора в Челябинской области расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов. Это очередной шаг в последовательной работе по наведению порядка в сфере трудовой миграции", - говорится в сообщении.
Уточняется, иностранцы на основании патентов не смогут заниматься ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов, работать в оптовой и розничной торговле, гостиницах и предприятиях общественного питания. Также им запрещена деятельность в области спорта, отдыха и развлечений, в домашних хозяйствах с наемными работниками, в частных домашних хозяйствах по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления и деятельность по предоставлению прочих персональных услуг.
Как отмечает правительство региона, нововведения могут коснуться 60% иностранцев, работающих на основании патентов. Оставшиеся 40% мигрантов, работающих по патентам, задействованы в реальном секторе экономики – в строительстве и обрабатывающем производстве.
В России нет необходимости оформлять патент и разрешение на работу гражданам стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), а также иностранцам, имеющим вид на жительство или разрешение на временное проживание.