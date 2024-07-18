СМИ: Обама считает, что Байдену стоит подумать, участвовать ли в выборах
WP: Обама считает, что Байдену нужно подумать о жизнеспособности его кандидатуры
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Джо Байден и Барак Обама
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Джо Байден и Барак Обама. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Бывший президент США от Демократической партии Барак Обама считает, что его однопартийцу, действующему президенту Джо Байдену нужно задуматься о том, насколько "жизнеспособна" будет его кандидатура на предстоящих выборах, сообщила в четверг газета Washington Post, ссылаясь на источники.
"Обама в последние дни заявил своим приближенным, что Байден всё дальше от победы, и он считает, что президенту необходимо серьезно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры, по словам многих людей, информированных о его рассуждениях", - пишет газета.
Несмотря на то, что Обама публично вступился за Байдена после провала последнего на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, по данным газеты, он беспокоится, что рейтинги Байдена продолжают падать. Поскольку Байден ранее был вице-президентом в администрации Обамы и их давно связывает дружба, многие видные демократы предлагали Обаме обсудить этот вопрос.
Среди демократов всё чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.