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СМИ: Обама считает, что Байдену стоит подумать, участвовать ли в выборах - РИА Новости, 18.07.2024
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19:27 18.07.2024 (обновлено: 19:55 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/obama-1960572007.html
СМИ: Обама считает, что Байдену стоит подумать, участвовать ли в выборах
СМИ: Обама считает, что Байдену стоит подумать, участвовать ли в выборах - РИА Новости, 18.07.2024
СМИ: Обама считает, что Байдену стоит подумать, участвовать ли в выборах
Бывший президент США от Демократической партии Барак Обама считает, что его однопартийцу, действующему президенту Джо Байдену нужно задуматься о том, насколько... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T19:27
2024-07-18T19:55
в мире
сша
джо байден
барак обама
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Бывший президент США от Демократической партии Барак Обама считает, что его однопартийцу, действующему президенту Джо Байдену нужно задуматься о том, насколько "жизнеспособна" будет его кандидатура на предстоящих выборах, сообщила в четверг газета Washington Post, ссылаясь на источники."Обама в последние дни заявил своим приближенным, что Байден всё дальше от победы, и он считает, что президенту необходимо серьезно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры, по словам многих людей, информированных о его рассуждениях", - пишет газета.Несмотря на то, что Обама публично вступился за Байдена после провала последнего на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, по данным газеты, он беспокоится, что рейтинги Байдена продолжают падать. Поскольку Байден ранее был вице-президентом в администрации Обамы и их давно связывает дружба, многие видные демократы предлагали Обаме обсудить этот вопрос.Среди демократов всё чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240712/obama-1959233174.html
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в мире, сша, джо байден, барак обама, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Барак Обама, Выборы президента США — 2024
СМИ: Обама считает, что Байдену стоит подумать, участвовать ли в выборах

WP: Обама считает, что Байдену нужно подумать о жизнеспособности его кандидатуры

© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais Джо Байден и Барак Обама
Джо Байден и Барак Обама - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Джо Байден и Барак Обама. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Бывший президент США от Демократической партии Барак Обама считает, что его однопартийцу, действующему президенту Джо Байдену нужно задуматься о том, насколько "жизнеспособна" будет его кандидатура на предстоящих выборах, сообщила в четверг газета Washington Post, ссылаясь на источники.
"Обама в последние дни заявил своим приближенным, что Байден всё дальше от победы, и он считает, что президенту необходимо серьезно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры, по словам многих людей, информированных о его рассуждениях", - пишет газета.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
Обама и Пелоси ждут, пока Байден сам решит сняться с выборов, пишут СМИ
12 июля, 13:52
Несмотря на то, что Обама публично вступился за Байдена после провала последнего на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, по данным газеты, он беспокоится, что рейтинги Байдена продолжают падать. Поскольку Байден ранее был вице-президентом в администрации Обамы и их давно связывает дружба, многие видные демократы предлагали Обаме обсудить этот вопрос.
Среди демократов всё чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
Пелоси предрекла Байдену проигрыш на выборах, пишут СМИ
Вчера, 09:12
 
В миреСШАДжо БайденБарак ОбамаВыборы президента США — 2024
 
 
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