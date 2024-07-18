https://ria.ru/20240718/obama-1960572007.html

СМИ: Обама считает, что Байдену стоит подумать, участвовать ли в выборах

СМИ: Обама считает, что Байдену стоит подумать, участвовать ли в выборах - РИА Новости, 18.07.2024

СМИ: Обама считает, что Байдену стоит подумать, участвовать ли в выборах

Бывший президент США от Демократической партии Барак Обама считает, что его однопартийцу, действующему президенту Джо Байдену нужно задуматься о том, насколько... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T19:27

2024-07-18T19:27

2024-07-18T19:55

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Бывший президент США от Демократической партии Барак Обама считает, что его однопартийцу, действующему президенту Джо Байдену нужно задуматься о том, насколько "жизнеспособна" будет его кандидатура на предстоящих выборах, сообщила в четверг газета Washington Post, ссылаясь на источники."Обама в последние дни заявил своим приближенным, что Байден всё дальше от победы, и он считает, что президенту необходимо серьезно подумать о жизнеспособности своей кандидатуры, по словам многих людей, информированных о его рассуждениях", - пишет газета.Несмотря на то, что Обама публично вступился за Байдена после провала последнего на дебатах с республиканцем Дональдом Трампом, по данным газеты, он беспокоится, что рейтинги Байдена продолжают падать. Поскольку Байден ранее был вице-президентом в администрации Обамы и их давно связывает дружба, многие видные демократы предлагали Обаме обсудить этот вопрос.Среди демократов всё чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240712/obama-1959233174.html

https://ria.ru/20240718/pelos-1960404522.html

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в мире, сша, джо байден, барак обама, выборы президента сша — 2024