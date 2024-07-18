https://ria.ru/20240718/netanjahu-1960481499.html

На лобовом стекле самолета Нетаньяху обнаружили трещину

На лобовом стекле самолета Нетаньяху обнаружили трещину - РИА Новости, 18.07.2024

На лобовом стекле самолета Нетаньяху обнаружили трещину

Трещина обнаружена на лобовом стекле кабины пилотов самолета премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, неисправность нашли во время посадки самолета в Вашингтоне... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T14:30

2024-07-18T14:30

2024-07-18T15:33

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

джо байден

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Трещина обнаружена на лобовом стекле кабины пилотов самолета премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, неисправность нашли во время посадки самолета в Вашингтоне после тренировочного рейса, сообщает новостной портал Ynet. "Самолет премьера Нетаньяху "Кнаф Цион" благополучно приземлился в Вашингтоне с небольшой трещиной на внешней стороне лобового стекла. После тщательной проверки и получения разрешения компетентных органов на продолжение полета в Израиль самолет вернулся обратно и благополучно приземлился", - пишет новостной портал. Ynet уточняет, что такая неисправность - обычное явление и не несет особого риска, сейчас проводятся необходимые ремонтные работы для устранения неполадок. Ранее издание Times of Israel сообщало, что Нетаньяху встретится с президентом США Джо Байденом 22 июля во время своего визита в Вашингтон. По данным СМИ, на 24 июля запланировано выступление премьера Израиля на совместном заседании сената и палаты представителей США. Оно состоится на фоне напряженности, возникшей в отношениях Тель-Авива и Вашингтона из-за войны в секторе Газа. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240717/netanjahu-1960376754.html

https://ria.ru/20240718/konflikt-1915630213.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас