На лобовом стекле самолета Нетаньяху обнаружили трещину
Ynet: на лобовом стекле кабины пилотов самолета Нетаньяху нашли трещину
© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© AP Photo / Abir Sultan
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Трещина обнаружена на лобовом стекле кабины пилотов самолета премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, неисправность нашли во время посадки самолета в Вашингтоне после тренировочного рейса, сообщает новостной портал Ynet.
"Самолет премьера Нетаньяху "Кнаф Цион" благополучно приземлился в Вашингтоне с небольшой трещиной на внешней стороне лобового стекла. После тщательной проверки и получения разрешения компетентных органов на продолжение полета в Израиль самолет вернулся обратно и благополучно приземлился", - пишет новостной портал.
Ynet уточняет, что такая неисправность - обычное явление и не несет особого риска, сейчас проводятся необходимые ремонтные работы для устранения неполадок.
Ранее издание Times of Israel сообщало, что Нетаньяху встретится с президентом США Джо Байденом 22 июля во время своего визита в Вашингтон. По данным СМИ, на 24 июля запланировано выступление премьера Израиля на совместном заседании сената и палаты представителей США. Оно состоится на фоне напряженности, возникшей в отношениях Тель-Авива и Вашингтона из-за войны в секторе Газа.
В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.
По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.