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На лобовом стекле самолета Нетаньяху обнаружили трещину - РИА Новости, 18.07.2024
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14:30 18.07.2024 (обновлено: 15:33 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/netanjahu-1960481499.html
На лобовом стекле самолета Нетаньяху обнаружили трещину
На лобовом стекле самолета Нетаньяху обнаружили трещину - РИА Новости, 18.07.2024
На лобовом стекле самолета Нетаньяху обнаружили трещину
Трещина обнаружена на лобовом стекле кабины пилотов самолета премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, неисправность нашли во время посадки самолета в Вашингтоне... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:30
2024-07-18T15:33
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
джо байден
хамас
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Трещина обнаружена на лобовом стекле кабины пилотов самолета премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, неисправность нашли во время посадки самолета в Вашингтоне после тренировочного рейса, сообщает новостной портал Ynet. "Самолет премьера Нетаньяху "Кнаф Цион" благополучно приземлился в Вашингтоне с небольшой трещиной на внешней стороне лобового стекла. После тщательной проверки и получения разрешения компетентных органов на продолжение полета в Израиль самолет вернулся обратно и благополучно приземлился", - пишет новостной портал. Ynet уточняет, что такая неисправность - обычное явление и не несет особого риска, сейчас проводятся необходимые ремонтные работы для устранения неполадок. Ранее издание Times of Israel сообщало, что Нетаньяху встретится с президентом США Джо Байденом 22 июля во время своего визита в Вашингтон. По данным СМИ, на 24 июля запланировано выступление премьера Израиля на совместном заседании сената и палаты представителей США. Оно состоится на фоне напряженности, возникшей в отношениях Тель-Авива и Вашингтона из-за войны в секторе Газа. В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве. По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
https://ria.ru/20240717/netanjahu-1960376754.html
https://ria.ru/20240718/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, джо байден, хамас
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Джо Байден, ХАМАС
На лобовом стекле самолета Нетаньяху обнаружили трещину

Ynet: на лобовом стекле кабины пилотов самолета Нетаньяху нашли трещину

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Abir Sultan
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Трещина обнаружена на лобовом стекле кабины пилотов самолета премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, неисправность нашли во время посадки самолета в Вашингтоне после тренировочного рейса, сообщает новостной портал Ynet.
"Самолет премьера Нетаньяху "Кнаф Цион" благополучно приземлился в Вашингтоне с небольшой трещиной на внешней стороне лобового стекла. После тщательной проверки и получения разрешения компетентных органов на продолжение полета в Израиль самолет вернулся обратно и благополучно приземлился", - пишет новостной портал.
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Ynet уточняет, что такая неисправность - обычное явление и не несет особого риска, сейчас проводятся необходимые ремонтные работы для устранения неполадок.
Ранее издание Times of Israel сообщало, что Нетаньяху встретится с президентом США Джо Байденом 22 июля во время своего визита в Вашингтон. По данным СМИ, на 24 июля запланировано выступление премьера Израиля на совместном заседании сената и палаты представителей США. Оно состоится на фоне напряженности, возникшей в отношениях Тель-Авива и Вашингтона из-за войны в секторе Газа.
В июле Израиль и ХАМАС через посредников возобновили переговоры о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников. Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.
По израильским официальным данным, в секторе Газа до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.
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В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуДжо БайденХАМАС
 
 
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