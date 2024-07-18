https://ria.ru/20240718/nato-1960462547.html

На Украине заявили о нехватке средств для создания военно-морского флота

На Украине заявили о нехватке средств для создания военно-морского флота - РИА Новости, 18.07.2024

На Украине заявили о нехватке средств для создания военно-морского флота

Украина не имеет средств для создания военно-морского флота, а флот НАТО сейчас негде размещать на украинской территории, заявил РИА Новости участник движения... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:34

2024-07-18T13:34

2024-07-18T13:34

украина

черное море

одесса

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Украина не имеет средств для создания военно-морского флота, а флот НАТО сейчас негде размещать на украинской территории, заявил РИА Новости участник движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров, комментируя решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины. Ранее Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о стратегии морской безопасности Украины, которая предполагает, в частности, построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море. "У Украины сейчас нет никакого военно-морского флота. Украина свой морской флот разбазарила еще в 90-е годы. Если говорить о создании флота, то он должен создаваться с нуля. А если так, то я не понимаю, кто это будет финансировать в тех объемах, которые нужны для современного флота", - заявил Килинкаров. Он напомнил, что флот – это дорогое удовольствие, которое могут себе позволить всего несколько стран в мире. "Причем это страны, у которых есть интересы за пределами их акватории, и флот должен обеспечить безопасность продвижения их товаров. С этой точки зрения у Украины нет такой экспортной составляющей, которая требовала бы от нее создания военного флота. А создавать флот исключительно для того, чтобы насолить России – это слишком дорогое удовольствие", - пояснил политик. Что касается присутствия НАТО в Черном море, то эта идея не новая, напомнил экс-депутат. "По сути, с нее все и началось – с идеи убрать российский Черноморский флот из Крыма и заменить его базами НАТО. И теперь мы видим, к чему это привело", - напомнил Килинкаров. По его словам, сегодня трудно представить, как можно реализовать эту идею в нынешних условиях и где на Украине могли бы базироваться морские силы НАТО. "Как мы себе это представляем, чтобы флот НАТО зашел в Одессу? Где он будет базироваться? Если учесть, что каждый день подвергается ракетным ударам портовая инфраструктура Одессы, как это будет на практике осуществляться? Идея, наверное, для них очень интересная, но слабо реализуемая", - заявил экс-депутат. Целью стратегии морской безопасности Украины является обеспечение готовности, комплексного и эффективного предотвращения и реагирования на угрозы морской безопасности Украины, возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые распространяются экономические и другие интересы Украины, говорится в тексте стратегии, опубликованной на сайте офиса Зеленского. Среди задач, указанных в стратегии, построение ВМС со всеми родами войск, создание противоминной коалиции со странами-членами НАТО, проведение учений, маневров, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море, организация совместных или скоординированных со странами-партнерами миссий по безопасности - морских патрулей - в Азово-Черноморском бассейне.

https://ria.ru/20240718/strategiya-1960432218.html

https://ria.ru/20240715/rada-1959880026.html

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украина, черное море, одесса, владимир зеленский, нато, в мире