https://ria.ru/20240718/napadenie-1960579053.html

В Петербурге пьяный водитель напал с топором на полицейского

В Петербурге пьяный водитель напал с топором на полицейского - РИА Новости, 18.07.2024

В Петербурге пьяный водитель напал с топором на полицейского

Пьяный водитель в Кировском районе Санкт-Петербурга ударил топором инспектора ДПС, который находился в салоне его автомобиля, оформляя нарушение ПДД, возбуждено РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T20:24

2024-07-18T20:24

2024-07-18T20:24

происшествия

санкт-петербург

россия

кировский район

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Пьяный водитель в Кировском районе Санкт-Петербурга ударил топором инспектора ДПС, который находился в салоне его автомобиля, оформляя нарушение ПДД, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя, сообщил городской главк СК РФ. "Следствием установлено, что 18 июля... инспектор ДПС на бульваре Новаторов... остановил автомобиль под управлением мужчины, который явно находился в состоянии опьянения. Когда сотрудник полиции сел в данную машину с целью оформления документов о правонарушении, злоумышленник взял топор и нанес удар по голове потерпевшего", – говорится в сообщении. Как отмечается, дальнейшие действия нетрезвого мужчины пресекли полицейские, которые его задержали. Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Фигуранту уже предъявлено обвинение, заключают в ГСУСК. О состоянии потерпевшего инспектора ДПС пока не сообщается.

https://ria.ru/20240627/arest-1955759565.html

https://ria.ru/20240702/metro-1956840444.html

санкт-петербург

россия

кировский район

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происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)