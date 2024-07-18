Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге пьяный водитель напал с топором на полицейского - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/napadenie-1960579053.html
В Петербурге пьяный водитель напал с топором на полицейского
В Петербурге пьяный водитель напал с топором на полицейского - РИА Новости, 18.07.2024
В Петербурге пьяный водитель напал с топором на полицейского
Пьяный водитель в Кировском районе Санкт-Петербурга ударил топором инспектора ДПС, который находился в салоне его автомобиля, оформляя нарушение ПДД, возбуждено РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T20:24
2024-07-18T20:24
происшествия
санкт-петербург
россия
кировский район
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_64:218:2484:1579_1920x0_80_0_0_3e23b49e1788d1c09271c10a1f23bcfe.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Пьяный водитель в Кировском районе Санкт-Петербурга ударил топором инспектора ДПС, который находился в салоне его автомобиля, оформляя нарушение ПДД, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя, сообщил городской главк СК РФ. "Следствием установлено, что 18 июля... инспектор ДПС на бульваре Новаторов... остановил автомобиль под управлением мужчины, который явно находился в состоянии опьянения. Когда сотрудник полиции сел в данную машину с целью оформления документов о правонарушении, злоумышленник взял топор и нанес удар по голове потерпевшего", – говорится в сообщении. Как отмечается, дальнейшие действия нетрезвого мужчины пресекли полицейские, которые его задержали. Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Фигуранту уже предъявлено обвинение, заключают в ГСУСК. О состоянии потерпевшего инспектора ДПС пока не сообщается.
https://ria.ru/20240627/arest-1955759565.html
https://ria.ru/20240702/metro-1956840444.html
санкт-петербург
россия
кировский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, кировский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Кировский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге пьяный водитель напал с топором на полицейского

Пьяный водитель в Петербурге ударил топором полицейского, оформлявшего нарушение

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Полицейская машина. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Пьяный водитель в Кировском районе Санкт-Петербурга ударил топором инспектора ДПС, который находился в салоне его автомобиля, оформляя нарушение ПДД, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя, сообщил городской главк СК РФ.
"Следствием установлено, что 18 июля... инспектор ДПС на бульваре Новаторов... остановил автомобиль под управлением мужчины, который явно находился в состоянии опьянения. Когда сотрудник полиции сел в данную машину с целью оформления документов о правонарушении, злоумышленник взял топор и нанес удар по голове потерпевшего", – говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
В Красноярском крае арестовали женщину, зарубившую дочь топором
27 июня, 08:59
Как отмечается, дальнейшие действия нетрезвого мужчины пресекли полицейские, которые его задержали. Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Фигуранту уже предъявлено обвинение, заключают в ГСУСК. О состоянии потерпевшего инспектора ДПС пока не сообщается.
Женщина, напавшая на пассажирку московского метро с ножом - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
В московском метро пьяная женщина напала с ножом на пассажирку
2 июля, 12:47
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияКировский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала