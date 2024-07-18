Рейтинг@Mail.ru
В Найроби запретили антиправительственные протесты - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:30 18.07.2024 (обновлено: 10:33 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/najrobi-1960417904.html
В Найроби запретили антиправительственные протесты
В Найроби запретили антиправительственные протесты - РИА Новости, 18.07.2024
В Найроби запретили антиправительственные протесты
Полиция Кении запретила антиправительственные протесты в центральных районах Найроби под предлогом участия в них преступных группировок, сообщает местная газета РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:30
2024-07-18T10:33
в мире
кения
найроби (город)
протесты в кении
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101147/40/1011474015_0:131:2501:1537_1920x0_80_0_0_abb6b55237a78195aed2a9e047bf2d1f.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полиция Кении запретила антиправительственные протесты в центральных районах Найроби под предлогом участия в них преступных группировок, сообщает местная газета Nation. "Полиция запретила антиправительственные протесты в Центральном деловом районе Найроби и прилегающих районах, ссылаясь на трудности в обеспечении безопасности", - говорится в сообщении издания. Как сообщается, исполняющий обязанности генерального инспектора кенийской полиции Дуглас Канджа обосновал такое решение достоверными данными о планируемых организованной преступностью грабежах, а также погромами, гибелью людей, уничтожением имущества и опасным поведением масс, к которым приводит проникновение группировок в ряды протестующих. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент страны Уильям Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), общее число погибших в ходе продолжающихся протестов в стране увеличилось до 51.
https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html
https://ria.ru/20240625/nayrobi-1955349725.html
кения
найроби (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/101147/40/1011474015_139:0:2360:1666_1920x0_80_0_0_34bd8f550c0b66bba0ca2ee0fa22e0cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кения, найроби (город), протесты в кении
В мире, Кения, Найроби (город), Протесты в Кении
В Найроби запретили антиправительственные протесты

Nation: полиция Кении запретила антиправительственные протесты в центре Найроби

© Fotolia / Natalia PushchinaНайроби, Кения
Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Fotolia / Natalia Pushchina
Найроби, Кения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полиция Кении запретила антиправительственные протесты в центральных районах Найроби под предлогом участия в них преступных группировок, сообщает местная газета Nation.
«
"Полиция запретила антиправительственные протесты в Центральном деловом районе Найроби и прилегающих районах, ссылаясь на трудности в обеспечении безопасности", - говорится в сообщении издания.
Сестра бывшего президента США Барака Обамы Аума Обама во время протестов против повышения налогов в Найроби - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Сестра Обамы пострадала во время протестов в Кении
25 июня, 14:42
Как сообщается, исполняющий обязанности генерального инспектора кенийской полиции Дуглас Канджа обосновал такое решение достоверными данными о планируемых организованной преступностью грабежах, а также погромами, гибелью людей, уничтожением имущества и опасным поведением масс, к которым приводит проникновение группировок в ряды протестующих.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло.
Президент страны Уильям Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), общее число погибших в ходе продолжающихся протестов в стране увеличилось до 51.
Участники акции протеста в Найроби, Кения - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В Кении полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих
25 июня, 14:56
 
В миреКенияНайроби (город)Протесты в Кении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала