https://ria.ru/20240718/najrobi-1960417904.html
В Найроби запретили антиправительственные протесты
В Найроби запретили антиправительственные протесты - РИА Новости, 18.07.2024
В Найроби запретили антиправительственные протесты
Полиция Кении запретила антиправительственные протесты в центральных районах Найроби под предлогом участия в них преступных группировок, сообщает местная газета РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:30
2024-07-18T10:30
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полиция Кении запретила антиправительственные протесты в центральных районах Найроби под предлогом участия в них преступных группировок, сообщает местная газета Nation. "Полиция запретила антиправительственные протесты в Центральном деловом районе Найроби и прилегающих районах, ссылаясь на трудности в обеспечении безопасности", - говорится в сообщении издания. Как сообщается, исполняющий обязанности генерального инспектора кенийской полиции Дуглас Канджа обосновал такое решение достоверными данными о планируемых организованной преступностью грабежах, а также погромами, гибелью людей, уничтожением имущества и опасным поведением масс, к которым приводит проникновение группировок в ряды протестующих. Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Президент страны Уильям Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), общее число погибших в ходе продолжающихся протестов в стране увеличилось до 51.
https://ria.ru/20240625/keniya-1955345737.html
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в мире, кения, найроби (город), протесты в кении
В мире, Кения, Найроби (город), Протесты в Кении
В Найроби запретили антиправительственные протесты
Nation: полиция Кении запретила антиправительственные протесты в центре Найроби
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полиция Кении запретила антиправительственные протесты в центральных районах Найроби под предлогом участия в них преступных группировок, сообщает местная газета Nation.
«
"Полиция запретила антиправительственные протесты в Центральном деловом районе Найроби и прилегающих районах, ссылаясь на трудности в обеспечении безопасности", - говорится в сообщении издания.
Как сообщается, исполняющий обязанности генерального инспектора кенийской полиции Дуглас Канджа обосновал такое решение достоверными данными о планируемых организованной преступностью грабежах, а также погромами, гибелью людей, уничтожением имущества и опасным поведением масс, к которым приводит проникновение группировок в ряды протестующих.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло.
Президент страны Уильям Руто отправил в отставку весь кабинет министров и заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране. По последним данным правозащитной организации "Кенийская национальная комиссия по правам человека" (KNCHR), общее число погибших в ходе продолжающихся протестов в стране увеличилось до 51.