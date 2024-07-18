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Бирюков: в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков - РИА Новости, 18.07.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
16:41 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/moskva-1960525773.html
Бирюков: в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков
Бирюков: в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков - РИА Новости, 18.07.2024
Бирюков: в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков
До 16 миллиметров осадков, или почти 20% месячной нормы выпало в отдельных районах Москвы минувшей ночью, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T16:41
2024-07-18T16:41
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
зеленоградский административный округ
петр бирюков
экология в россии
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. До 16 миллиметров осадков, или почти 20% месячной нормы выпало в отдельных районах Москвы минувшей ночью, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "За минувшую ночь в отдельных районах города выпало до 16 миллиметров осадков, это почти 20% от месячной нормы. Наибольшее количество осадков зафиксировано в центре, на северо-востоке и в Зеленоградском административном округе. Неблагоприятные погодные условия вновь ожидаются в пятницу, 19 июля. В ночь на пятницу и в течение всего дня возможны дождь, ливень, гроза с усилением порывов ветра до 15 метров в секунду. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что жителям и гостям Москвы следует быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, водителям - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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москва, зеленоградский административный округ, петр бирюков, экология в россии, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Зеленоградский административный округ, Петр Бирюков, Экология в России, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: в Москве за ночь выпало почти 20% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь в Москве
Сильный дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. До 16 миллиметров осадков, или почти 20% месячной нормы выпало в отдельных районах Москвы минувшей ночью, сообщил заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За минувшую ночь в отдельных районах города выпало до 16 миллиметров осадков, это почти 20% от месячной нормы. Наибольшее количество осадков зафиксировано в центре, на северо-востоке и в Зеленоградском административном округе. Неблагоприятные погодные условия вновь ожидаются в пятницу, 19 июля. В ночь на пятницу и в течение всего дня возможны дождь, ливень, гроза с усилением порывов ветра до 15 метров в секунду. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы", - рассказал Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что жителям и гостям Москвы следует быть предельно внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, водителям - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваЗеленоградский административный округПетр БирюковЭкология в РоссииГородское хозяйство Москвы
 
 
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