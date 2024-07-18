https://ria.ru/20240718/moskva-1960462721.html
Москвичам запретили купаться в Белом озере
Москвичам запретили купаться в Белом озере - РИА Новости, 18.07.2024
Москвичам запретили купаться в Белом озере
Купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москве запретили из-за несоответствия качества воды, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:35
2024-07-18T13:35
2024-07-18T13:35
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городское хозяйство москвы
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москве запретили из-за несоответствия качества воды, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "В настоящее время в связи с несоответствием качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зоне отдыха "Озеро Белое", - говорится в тексте.Уточняется, что, по состоянию на четверг, в Москве разрешено купание в таких зонах как: Тропарево, Большой городской пруд, Черное озеро. "В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям все еще закрыты для купания Головинские пруды, пляж "Динамо", Левобережье, "Большой Садовый пруд, находящийся на контроле Межрегионального управления №1 ФМБА России, Мещерское", - пояснили в ведомстве.
https://ria.ru/20240715/mchs-1959681763.html
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Москвичам запретили купаться в Белом озере
Роспотребнадзор запретил купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы