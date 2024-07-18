https://ria.ru/20240718/moskva-1960462721.html

Москвичам запретили купаться в Белом озере

Москвичам запретили купаться в Белом озере - РИА Новости, 18.07.2024

Москвичам запретили купаться в Белом озере

Купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москве запретили из-за несоответствия качества воды, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:35

2024-07-18T13:35

2024-07-18T13:35

общество

городское хозяйство москвы

москва

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578124048_0:265:1429:1069_1920x0_80_0_0_a227a7eebd0630c2cd13a76c9617cb16.jpg

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москве запретили из-за несоответствия качества воды, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. "В настоящее время в связи с несоответствием качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зоне отдыха "Озеро Белое", - говорится в тексте.Уточняется, что, по состоянию на четверг, в Москве разрешено купание в таких зонах как: Тропарево, Большой городской пруд, Черное озеро. "В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям все еще закрыты для купания Головинские пруды, пляж "Динамо", Левобережье, "Большой Садовый пруд, находящийся на контроле Межрегионального управления №1 ФМБА России, Мещерское", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20240715/mchs-1959681763.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)