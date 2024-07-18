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Москвичам запретили купаться в Белом озере - РИА Новости, 18.07.2024
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13:35 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/moskva-1960462721.html
Москвичам запретили купаться в Белом озере
Москвичам запретили купаться в Белом озере - РИА Новости, 18.07.2024
Москвичам запретили купаться в Белом озере
Купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москве запретили из-за несоответствия качества воды, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:35
2024-07-18T13:35
общество
городское хозяйство москвы
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москве запретили из-за несоответствия качества воды, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. &quot;В настоящее время в связи с несоответствием качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зоне отдыха &quot;Озеро Белое&quot;, - говорится в тексте.Уточняется, что, по состоянию на четверг, в Москве разрешено купание в таких зонах как: Тропарево, Большой городской пруд, Черное озеро. "В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям все еще закрыты для купания Головинские пруды, пляж "Динамо", Левобережье, "Большой Садовый пруд, находящийся на контроле Межрегионального управления №1 ФМБА России, Мещерское", - пояснили в ведомстве.
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общество, городское хозяйство москвы, москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
Москвичам запретили купаться в Белом озере

Роспотребнадзор запретил купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы

© Фото : Муниципальный округ Косино-УхтомскийБелое озеро
Белое озеро - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Фото : Муниципальный округ Косино-Ухтомский
Белое озеро . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москве запретили из-за несоответствия качества воды, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
«

"В настоящее время в связи с несоответствием качества воды водоема санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям временно до получения удовлетворительных результатов воды запрещено купание в зоне отдыха "Озеро Белое", - говорится в тексте.

Уточняется, что, по состоянию на четверг, в Москве разрешено купание в таких зонах как: Тропарево, Большой городской пруд, Черное озеро.
"В связи с неудовлетворительными результатами качества воды по микробиологическим показателям все еще закрыты для купания Головинские пруды, пляж "Динамо", Левобережье, "Большой Садовый пруд, находящийся на контроле Межрегионального управления №1 ФМБА России, Мещерское", - пояснили в ведомстве.
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ОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
 
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