https://ria.ru/20240718/moskva-1960426616.html
Московские полицейские изъяли почти 73 килограмма аптечных наркотиков
Московские полицейские изъяли почти 73 килограмма аптечных наркотиков - РИА Новости, 18.07.2024
Московские полицейские изъяли почти 73 килограмма аптечных наркотиков
Полиция задержала на юго-востоке Москвы получателей посылки с противоэпилептическим средством "Прегабалин" (торговое название "Лирика") из-за границы почти на... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:19
2024-07-18T11:19
2024-07-18T11:19
происшествия
россия
москва
ирина волк
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_0:0:3556:2001_1920x0_80_0_0_f8bb44da96ea617720eab44044b1b24d.jpg
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полиция задержала на юго-востоке Москвы получателей посылки с противоэпилептическим средством "Прегабалин" (торговое название "Лирика") из-за границы почти на 73 килограмма, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. По информации полиции, злоумышленники действовали по указанию анонимного куратора, который давал поручения через мессенджер. В пункте выдачи заказов на улице Перерва они забрали три картонные коробки, доставленные из-за границы от неизвестного отправителя. На выходе их задержали полицейские совместно с сотрудниками ФТС. Выяснилось, что внутри каждой коробки находились полиэтиленовые пакеты с капсулами красно-белого цвета. "Согласно исследованию… изъятое в своем составе содержит сильнодействующее вещество прегабалин общей массой свыше 72,5 килограмма. Со слов задержанных, препараты предназначались для последующего сбыта на территории столицы", - написала Волк. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех соучастников противоправной деятельности. Противоэпилептическое средство "Прегабалин" (торговое название "Лирика"), опиоидное обезболивающее "Тапентадол" и офтальмологический препарат "Тропикамид" включены в список сильнодействующих и ядовитых веществ, их незаконные изготовление, приобретение и сбыт наказываются статьей 234 УК РФ.
https://ria.ru/20240705/narkotorgovtsy-1957615008.html
https://ria.ru/20240619/kherson-1953930260.html
https://ria.ru/20240704/narkolaboratoriya-1957429516.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734147_825:0:3556:2048_1920x0_80_0_0_c34809d8b3a484f32972d30f8626db7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, ирина волк, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Происшествия, Россия, Москва, Ирина Волк, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Московские полицейские изъяли почти 73 килограмма аптечных наркотиков
МВД: на юго-востоке Москвы изъяли посылку с 73 кг сильнодействующей "Лирики"
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости.
Полиция задержала на юго-востоке Москвы получателей посылки с противоэпилептическим средством "Прегабалин" (торговое название "Лирика") из-за границы почти на 73 килограмма, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале
.
По информации полиции, злоумышленники действовали по указанию анонимного куратора, который давал поручения через мессенджер. В пункте выдачи заказов на улице Перерва они забрали три картонные коробки, доставленные из-за границы от неизвестного отправителя. На выходе их задержали полицейские совместно с сотрудниками ФТС
. Выяснилось, что внутри каждой коробки находились полиэтиленовые пакеты с капсулами красно-белого цвета.
"Согласно исследованию… изъятое в своем составе содержит сильнодействующее вещество прегабалин общей массой свыше 72,5 килограмма. Со слов задержанных, препараты предназначались для последующего сбыта на территории столицы", - написала Волк.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех соучастников противоправной деятельности.
Противоэпилептическое средство "Прегабалин" (торговое название "Лирика"), опиоидное обезболивающее "Тапентадол" и офтальмологический препарат "Тропикамид" включены в список сильнодействующих и ядовитых веществ, их незаконные изготовление, приобретение и сбыт наказываются статьей 234 УК РФ.