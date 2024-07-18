https://ria.ru/20240718/moskva-1960426616.html

Московские полицейские изъяли почти 73 килограмма аптечных наркотиков

Московские полицейские изъяли почти 73 килограмма аптечных наркотиков - РИА Новости, 18.07.2024

Московские полицейские изъяли почти 73 килограмма аптечных наркотиков

Полиция задержала на юго-востоке Москвы получателей посылки с противоэпилептическим средством "Прегабалин" (торговое название "Лирика") из-за границы почти на... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:19

2024-07-18T11:19

2024-07-18T11:19

происшествия

россия

москва

ирина волк

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Полиция задержала на юго-востоке Москвы получателей посылки с противоэпилептическим средством "Прегабалин" (торговое название "Лирика") из-за границы почти на 73 килограмма, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале. По информации полиции, злоумышленники действовали по указанию анонимного куратора, который давал поручения через мессенджер. В пункте выдачи заказов на улице Перерва они забрали три картонные коробки, доставленные из-за границы от неизвестного отправителя. На выходе их задержали полицейские совместно с сотрудниками ФТС. Выяснилось, что внутри каждой коробки находились полиэтиленовые пакеты с капсулами красно-белого цвета. "Согласно исследованию… изъятое в своем составе содержит сильнодействующее вещество прегабалин общей массой свыше 72,5 килограмма. Со слов задержанных, препараты предназначались для последующего сбыта на территории столицы", - написала Волк. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК РФ "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта". Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех соучастников противоправной деятельности. Противоэпилептическое средство "Прегабалин" (торговое название "Лирика"), опиоидное обезболивающее "Тапентадол" и офтальмологический препарат "Тропикамид" включены в список сильнодействующих и ядовитых веществ, их незаконные изготовление, приобретение и сбыт наказываются статьей 234 УК РФ.

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https://ria.ru/20240619/kherson-1953930260.html

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происшествия, россия, москва, ирина волк, федеральная таможенная служба (фтс россии)