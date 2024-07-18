https://ria.ru/20240718/moskva-1960426408.html
Компании Москвы обеспечивают светотехнической продукцией объекты по всей РФ
Компании Москвы обеспечивают светотехнической продукцией объекты по всей РФ - РИА Новости, 18.07.2024
Компании Москвы обеспечивают светотехнической продукцией объекты по всей РФ
Более 17 тысяч человек производят электрооборудование в Москве на более 130 предприятиях, компании обеспечивают светотехнической продукцией строительные,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T12:00
2024-07-18T12:00
2024-07-18T12:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960425575_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_aa33e9f1fcd66361f420be88ee499a17.jpg
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Более 17 тысяч человек производят электрооборудование в Москве на более 130 предприятиях, компании обеспечивают светотехнической продукцией строительные, социальные, промышленные и многие другие объекты по всей стране, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов. "Изделия столичных светотехнических предприятий востребованы – их используют как в Москве, так и других регионах России. Только за первые пять месяцев 2024 года компании отгрузили продукции более чем на пять миллиардов рублей, что на 31,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что заводы отрасли увеличивают объемы производства, реализуют масштабные проекты и выпускают на рынок инновационные решения.Так, московская энергоинжиниринговая компания ENERCOM разработала промышленную систему управления освещением для производственных предприятий, объектов инфраструктуры и крупных складских комплексов. Компания решает ряд задач по цифровизации, а также до 90% повышает экономическую эффективность осветительного комплекса.Решение позволяет одновременно передавать большие объемы данных. Например, она может передавать данные с газоанализаторов, измерителей тока, различных датчиков и прочего оборудования. Благодаря системе можно настроить параметры управления сценариями освещения, используя радиометки, а также системы отслеживания перемещений персонала и техники.По словам генерального директора компании Сергея Стрельцова, используя для модернизации освещения инновационную систему ENERCOM LIVE LIGHT, компании создают на своих площадках высокоскоростную Mesh-сеть. Она способна не только управлять светильниками, но и служить полноценной беспроводной инфраструктурой для передачи различных данных.Он пояснил, что это решение прошло тестирование на двух заводах России, а также заинтересовало зарубежных партнеров из Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна, что подтверждает высокий уровень экспортного потенциала разработки.Еще один московский производитель – "БЛ БИО", который входит в состав светотехнической корпорации "БЛ ГРУПП" - успешно внедряет энергоэффективные технологии для выращивания салатно-зеленых овощных и ягодных культур. С помощью решения на основе специальных светодиодных фитооблучателей для теплиц, компания добилась повышения урожайности многих культур почти вдвое, а экономии электроэнергии на выращивание – почти в три раза.Директор "БЛ БИО" Алексей Пожидаев подчеркнул, что компания еще занимается разработкой, производством и внедрением вертикальных ферм на основе светодиодных фитооблучателей. Для полной автоматизации процессов выращивания используется программно-аппаратный комплекс собственной разработки. Он добавил, что данная технология помогает изготавливать широкий ассортимент экологически чистой продукции – салатов, овощей и ягод – в любой климатической зоне и любом закрытом помещении без солнечного света и почвы, пестицидов и стимуляторов роста.Столица является развитым промышленным центром России, здесь активно внедряются инновации, расширяются производственные мощности и развиваются технологические возможности. В городе работает более 4,2 тысячи промплощадок, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в Москве открываются 40-50 крупных и средних, а также порядка 100 малых предприятий.Выходить на новые рынки сбыта, искать партнеров и увеличивать реализацию собственной продукции в Москве производителем помогает развитие площадок. Предприятиям столицы доступны более 20 городских системных мер поддержки, а также целевые займы и субсидии. Кроме того, работают и антикризисные инструменты.
https://ria.ru/20240718/eksport-1960410440.html
https://ria.ru/20240717/sobyanin-1960228763.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Более 17 тысяч человек производят электрооборудование в Москве на более 130 предприятиях, компании обеспечивают светотехнической продукцией строительные, социальные, промышленные и многие другие объекты по всей стране, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
"Изделия столичных светотехнических предприятий востребованы – их используют как в Москве, так и других регионах России
. Только за первые пять месяцев 2024 года компании отгрузили продукции более чем на пять миллиардов рублей, что на 31,7% превышает показатели аналогичного периода прошлого года", – приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Он отметил, что заводы отрасли увеличивают объемы производства, реализуют масштабные проекты и выпускают на рынок инновационные решения.
Так, московская энергоинжиниринговая компания ENERCOM разработала промышленную систему управления освещением для производственных предприятий, объектов инфраструктуры и крупных складских комплексов. Компания решает ряд задач по цифровизации, а также до 90% повышает экономическую эффективность осветительного комплекса.
Решение позволяет одновременно передавать большие объемы данных. Например, она может передавать данные с газоанализаторов, измерителей тока, различных датчиков и прочего оборудования. Благодаря системе можно настроить параметры управления сценариями освещения, используя радиометки, а также системы отслеживания перемещений персонала и техники.
По словам генерального директора компании Сергея Стрельцова, используя для модернизации освещения инновационную систему ENERCOM LIVE LIGHT, компании создают на своих площадках высокоскоростную Mesh-сеть. Она способна не только управлять светильниками, но и служить полноценной беспроводной инфраструктурой для передачи различных данных.
Он пояснил, что это решение прошло тестирование на двух заводах России, а также заинтересовало зарубежных партнеров из Турции
, Саудовской Аравии
, ОАЭ
и Бахрейна
, что подтверждает высокий уровень экспортного потенциала разработки.
Еще один московский производитель – "БЛ БИО", который входит в состав светотехнической корпорации "БЛ ГРУПП" - успешно внедряет энергоэффективные технологии для выращивания салатно-зеленых овощных и ягодных культур. С помощью решения на основе специальных светодиодных фитооблучателей для теплиц, компания добилась повышения урожайности многих культур почти вдвое, а экономии электроэнергии на выращивание – почти в три раза.
Директор "БЛ БИО" Алексей Пожидаев подчеркнул, что компания еще занимается разработкой, производством и внедрением вертикальных ферм на основе светодиодных фитооблучателей. Для полной автоматизации процессов выращивания используется программно-аппаратный комплекс собственной разработки. Он добавил, что данная технология помогает изготавливать широкий ассортимент экологически чистой продукции – салатов, овощей и ягод – в любой климатической зоне и любом закрытом помещении без солнечного света и почвы, пестицидов и стимуляторов роста.
Столица является развитым промышленным центром России, здесь активно внедряются инновации, расширяются производственные мощности и развиваются технологические возможности. В городе работает более 4,2 тысячи промплощадок, где трудятся 725 тысяч человек. Каждый год в Москве открываются 40-50 крупных и средних, а также порядка 100 малых предприятий.
Выходить на новые рынки сбыта, искать партнеров и увеличивать реализацию собственной продукции в Москве производителем помогает развитие площадок. Предприятиям столицы доступны более 20 городских системных мер поддержки, а также целевые займы и субсидии. Кроме того, работают и антикризисные инструменты.