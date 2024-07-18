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Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за возможного дождя - РИА Новости, 18.07.2024
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08:01 18.07.2024 (обновлено: 08:02 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/moskva-1960396804.html
Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за возможного дождя
Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за возможного дождя - РИА Новости, 18.07.2024
Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за возможного дождя
Департамент транспорта столицы рекомендует в четверг в Москве пользоваться метро из-за возможного дождя, грозы и ветра. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T08:01
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общество
москва
татьяна позднякова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Департамент транспорта столицы рекомендует в четверг в Москве пользоваться метро из-за возможного дождя, грозы и ветра. Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что неблагоприятная погода ожидается в Москве в четверг и в ночь на пятницу, местами пройдут сильные дожди с грозами. "По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидаются дождь с грозой и ветер. Для поездок по городу лучше воспользоваться метро", - говорится в Telegram-канале департамента. Кроме того, вечером затруднения движения ожидаются в центральной части города, на ТТК, МКАД, вылетных магистралях в сторону области.
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общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за возможного дождя

В Москве рекомендовали пользоваться метро из-за возможного дождя, грозы и ветра

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Департамент транспорта столицы рекомендует в четверг в Москве пользоваться метро из-за возможного дождя, грозы и ветра.
Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что неблагоприятная погода ожидается в Москве в четверг и в ночь на пятницу, местами пройдут сильные дожди с грозами.
"По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидаются дождь с грозой и ветер. Для поездок по городу лучше воспользоваться метро", - говорится в Telegram-канале департамента.
Кроме того, вечером затруднения движения ожидаются в центральной части города, на ТТК, МКАД, вылетных магистралях в сторону области.
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ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
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