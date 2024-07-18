https://ria.ru/20240718/moskva-1960396804.html

Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за возможного дождя

Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за возможного дождя - РИА Новости, 18.07.2024

Москвичам посоветовали пересесть на метро из-за возможного дождя

Департамент транспорта столицы рекомендует в четверг в Москве пользоваться метро из-за возможного дождя, грозы и ветра. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T08:01

2024-07-18T08:01

2024-07-18T08:02

общество

москва

татьяна позднякова

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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Департамент транспорта столицы рекомендует в четверг в Москве пользоваться метро из-за возможного дождя, грозы и ветра. Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что неблагоприятная погода ожидается в Москве в четверг и в ночь на пятницу, местами пройдут сильные дожди с грозами. "По прогнозу синоптиков, сегодня в Москве ожидаются дождь с грозой и ветер. Для поездок по городу лучше воспользоваться метро", - говорится в Telegram-канале департамента. Кроме того, вечером затруднения движения ожидаются в центральной части города, на ТТК, МКАД, вылетных магистралях в сторону области.

https://ria.ru/20240717/omsk-1960237111.html

москва

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общество, москва, татьяна позднякова