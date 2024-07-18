Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии поэтапно готовят слияние с Румынией, считает эксперт - РИА Новости, 18.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 18.07.2024 (обновлено: 10:30 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/moldaviya-1960417687.html
Власти Молдавии поэтапно готовят слияние с Румынией, считает эксперт
Власти Молдавии поэтапно готовят слияние с Румынией, считает эксперт - РИА Новости, 18.07.2024
Власти Молдавии поэтапно готовят слияние с Румынией, считает эксперт
Власти Молдавии намеренно делают шаги по утрате суверенитета, чтобы связать республику с Румынией через экономику, энергетику и инфраструктуру, заявил РИА... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T10:29
2024-07-18T10:30
в мире
молдавия
румыния
бухарест
илан шор
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно делают шаги по утрате суверенитета, чтобы связать республику с Румынией через экономику, энергетику и инфраструктуру, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли Молдавии Михаил Пойсик. Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что Бухарест намерен приобрести компанию RED Nord, которая обеспечивает производство электрической и тепловой энергии для севера Молдавии. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор увидел в этом еще один шаг к объединению двух стран. "У нас во власти - граждане другого государства. У премьера, президента, ряда министров и депутатов есть гражданство Румынии, они и служат этой стране. Молдавия все больше и больше теряет суверенитет, в этом весь трагизм. Делаются весьма последовательные шаги в разных областях - экономика, энергетика, инфраструктура, - чтобы связать нас с Румынией, подготовить к объединению", - заявил Пойсик. По его словам, власти приветствуют румынские инвестиции, однако они не приносят пользы самой Молдавии. "При этом надо учитывать, что за последние годы социально-экономический разрыв Молдавии со странами ЕС, в том числе и с Румынией увеличился. Поэтому власти и задумываются о том, чтобы решить проблемы за счет присоединения к Румынии, протащить нас как нахлебников, хотя сами румыны этому не очень рады", - добавил эксперт. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако, согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
молдавия
румыния
бухарест
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, румыния, бухарест, илан шор, евросоюз
В мире, Молдавия, Румыния, Бухарест, Илан Шор, Евросоюз
Власти Молдавии поэтапно готовят слияние с Румынией, считает эксперт

Пойсик: Власти Молдавии поэтапно готовят слияние с Румынией через энергетику

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно делают шаги по утрате суверенитета, чтобы связать республику с Румынией через экономику, энергетику и инфраструктуру, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли Молдавии Михаил Пойсик.
Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что Бухарест намерен приобрести компанию RED Nord, которая обеспечивает производство электрической и тепловой энергии для севера Молдавии. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор увидел в этом еще один шаг к объединению двух стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00
"У нас во власти - граждане другого государства. У премьера, президента, ряда министров и депутатов есть гражданство Румынии, они и служат этой стране. Молдавия все больше и больше теряет суверенитет, в этом весь трагизм. Делаются весьма последовательные шаги в разных областях - экономика, энергетика, инфраструктура, - чтобы связать нас с Румынией, подготовить к объединению", - заявил Пойсик.
По его словам, власти приветствуют румынские инвестиции, однако они не приносят пользы самой Молдавии. "При этом надо учитывать, что за последние годы социально-экономический разрыв Молдавии со странами ЕС, в том числе и с Румынией увеличился. Поэтому власти и задумываются о том, чтобы решить проблемы за счет присоединения к Румынии, протащить нас как нахлебников, хотя сами румыны этому не очень рады", - добавил эксперт.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако, согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
Зеленский все, выпускайте Санду: Запад обрек Молдавию на судьбу Украины
28 апреля, 08:00
 
В миреМолдавияРумынияБухарестИлан ШорЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала