Власти Молдавии поэтапно готовят слияние с Румынией, считает эксперт
Пойсик: Власти Молдавии поэтапно готовят слияние с Румынией через энергетику
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно делают шаги по утрате суверенитета, чтобы связать республику с Румынией через экономику, энергетику и инфраструктуру, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли Молдавии Михаил Пойсик.
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"У нас во власти - граждане другого государства. У премьера, президента, ряда министров и депутатов есть гражданство Румынии, они и служат этой стране. Молдавия все больше и больше теряет суверенитет, в этом весь трагизм. Делаются весьма последовательные шаги в разных областях - экономика, энергетика, инфраструктура, - чтобы связать нас с Румынией, подготовить к объединению", - заявил Пойсик.
По его словам, власти приветствуют румынские инвестиции, однако они не приносят пользы самой Молдавии. "При этом надо учитывать, что за последние годы социально-экономический разрыв Молдавии со странами ЕС, в том числе и с Румынией увеличился. Поэтому власти и задумываются о том, чтобы решить проблемы за счет присоединения к Румынии, протащить нас как нахлебников, хотя сами румыны этому не очень рады", - добавил эксперт.
В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако, согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.