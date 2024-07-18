https://ria.ru/20240718/moldaviya-1960417687.html

Власти Молдавии поэтапно готовят слияние с Румынией, считает эксперт

Власти Молдавии поэтапно готовят слияние с Румынией, считает эксперт - РИА Новости, 18.07.2024

Власти Молдавии поэтапно готовят слияние с Румынией, считает эксперт

Власти Молдавии намеренно делают шаги по утрате суверенитета, чтобы связать республику с Румынией через экономику, энергетику и инфраструктуру, заявил РИА... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T10:29

2024-07-18T10:29

2024-07-18T10:30

в мире

молдавия

румыния

бухарест

илан шор

евросоюз

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КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно делают шаги по утрате суверенитета, чтобы связать республику с Румынией через экономику, энергетику и инфраструктуру, заявил РИА Новости бывший замминистра промышленности и торговли Молдавии Михаил Пойсик. Ранее премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что Бухарест намерен приобрести компанию RED Nord, которая обеспечивает производство электрической и тепловой энергии для севера Молдавии. Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор увидел в этом еще один шаг к объединению двух стран. "У нас во власти - граждане другого государства. У премьера, президента, ряда министров и депутатов есть гражданство Румынии, они и служат этой стране. Молдавия все больше и больше теряет суверенитет, в этом весь трагизм. Делаются весьма последовательные шаги в разных областях - экономика, энергетика, инфраструктура, - чтобы связать нас с Румынией, подготовить к объединению", - заявил Пойсик. По его словам, власти приветствуют румынские инвестиции, однако они не приносят пользы самой Молдавии. "При этом надо учитывать, что за последние годы социально-экономический разрыв Молдавии со странами ЕС, в том числе и с Румынией увеличился. Поэтому власти и задумываются о том, чтобы решить проблемы за счет присоединения к Румынии, протащить нас как нахлебников, хотя сами румыны этому не очень рады", - добавил эксперт. В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной. С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства. Однако, согласно результатам многочисленных соцопросов, большинство жителей республики выступает против поглощения Румынией Молдавии. Так, согласно мартовскому опросу Института маркетинга и социологических опросов IMAS, за президента, который бы добивался объединения Молдавии с Румынией, проголосовали бы только 8% избирателей.

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

молдавия

румыния

бухарест

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в мире, молдавия, румыния, бухарест, илан шор, евросоюз