https://ria.ru/20240718/minsk-1960459804.html
В Минске сильный дождь подтопил улицы
В Минске сильный дождь подтопил улицы - РИА Новости, 18.07.2024
В Минске сильный дождь подтопил улицы
Сильный дождь подтопил улицы в пяти районах Минска, на некоторых участках останавливалось движение транспорта, также закрывалась станция метро. РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:31
2024-07-18T13:31
2024-07-18T13:31
минск
советский
партизанский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гибдд мвд рф
экология в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960461068_0:0:1342:755_1920x0_80_0_0_05f1f7006d64d72a7b02d3a41714debb.jpg
МИНСК, 18 июл – РИА Новости. Сильный дождь подтопил улицы в пяти районах Минска, на некоторых участках останавливалось движение транспорта, также закрывалась станция метро. "В столице из-за интенсивного выпадения осадков зафиксированы подтопления в нескольких районах города", - говорится в сообщении белорусского МЧС, размещенном в его Telegram-канале.Отмечается, что речь идет об улицах во Фрунзенском, Центральном, Первомайском, Советском и Партизанском районах Минска. "В местах подтоплений работает техника МЧС и Ремавтодора. Спасатели мониторят складывающуюся обстановку и готовы выехать на оказание помощи", - подчеркивается в сообщении. В том числе дождевой водой подтопило крупные развязки на оживленных улицах, в частности, проспекте Победителей, проспекте Независимости, на улицах Орловская, Богдановича, Калиновского, Коласа. По информации Минсктранса, зафиксированы остановки общественного транспорта. Предприятие в своем Telegram-канале информировало об остановке из-за погодных условий движения общественного транспорта на ряде улиц в основном восточной части города и в центре, остановка в движении доходила порой до часа. "Ливень вызвал подтопления некоторых столичных улиц. Движение транспорта в этих местах затруднено. На данных участках улично-дорожной сети инспекторы ГАИ осуществляют регулировочные действия. Госавтоинспекция призывает водителей воздерживаться от поездок на личном транспорте в сильный дождь", - предупредила в соцсетях ГАИ Минска. В центре и на востоке Минска были зафиксированы десятибалльные пробки. По информации минского метрополитена, "в связи с неблагоприятными погодными условиями" примерно на полчаса закрывалась для пассажиров станция "Парк Челюскинцев". Пользователи соцсетей публикуют фотографии затопленных до стекол автомобилей в Минске, а также автобусов и троллейбусов. Также им удалось заснять, как на перрон станции метро по ступеням начала прибывать дождевая вода.
https://ria.ru/20240717/omsk-1960237111.html
https://ria.ru/20240529/novosibirsk-1949046273.html
минск
советский
партизанский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960461068_0:0:1176:882_1920x0_80_0_0_ed5b22ed58e822ec5cb71580b2e7f371.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, советский , партизанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, экология в россии
Минск, Советский , Партизанский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ГИБДД МВД РФ, Экология в России
В Минске сильный дождь подтопил улицы
В пяти районах Минска остановилось движение транспорта из-за дождя
МИНСК, 18 июл – РИА Новости. Сильный дождь подтопил улицы в пяти районах Минска, на некоторых участках останавливалось движение транспорта, также закрывалась станция метро.
«
"В столице из-за интенсивного выпадения осадков зафиксированы подтопления в нескольких районах города", - говорится в сообщении белорусского МЧС, размещенном в его Telegram-канале.
Отмечается, что речь идет об улицах во Фрунзенском, Центральном, Первомайском, Советском и Партизанском районах Минска. "В местах подтоплений работает техника МЧС и Ремавтодора. Спасатели мониторят складывающуюся обстановку и готовы выехать на оказание помощи", - подчеркивается в сообщении.
В том числе дождевой водой подтопило крупные развязки на оживленных улицах, в частности, проспекте Победителей, проспекте Независимости, на улицах Орловская, Богдановича, Калиновского, Коласа.
По информации Минсктранса, зафиксированы остановки общественного транспорта. Предприятие в своем Telegram-канале информировало об остановке из-за погодных условий движения общественного транспорта на ряде улиц в основном восточной части города и в центре, остановка в движении доходила порой до часа. "Ливень вызвал подтопления некоторых столичных улиц. Движение транспорта в этих местах затруднено. На данных участках улично-дорожной сети инспекторы ГАИ осуществляют регулировочные действия. Госавтоинспекция призывает водителей воздерживаться от поездок на личном транспорте в сильный дождь", - предупредила в соцсетях ГАИ Минска. В центре и на востоке Минска были зафиксированы десятибалльные пробки.
По информации минского метрополитена, "в связи с неблагоприятными погодными условиями" примерно на полчаса закрывалась для пассажиров станция "Парк Челюскинцев".
Пользователи соцсетей публикуют фотографии затопленных до стекол автомобилей в Минске, а также автобусов и троллейбусов. Также им удалось заснять, как на перрон станции метро по ступеням начала прибывать дождевая вода.