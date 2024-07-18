https://ria.ru/20240718/minsk-1960459804.html

В Минске сильный дождь подтопил улицы

В Минске сильный дождь подтопил улицы - РИА Новости, 18.07.2024

В Минске сильный дождь подтопил улицы

Сильный дождь подтопил улицы в пяти районах Минска, на некоторых участках останавливалось движение транспорта, также закрывалась станция метро. РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T13:31

2024-07-18T13:31

2024-07-18T13:31

минск

советский

партизанский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МИНСК, 18 июл – РИА Новости. Сильный дождь подтопил улицы в пяти районах Минска, на некоторых участках останавливалось движение транспорта, также закрывалась станция метро. "В столице из-за интенсивного выпадения осадков зафиксированы подтопления в нескольких районах города", - говорится в сообщении белорусского МЧС, размещенном в его Telegram-канале.Отмечается, что речь идет об улицах во Фрунзенском, Центральном, Первомайском, Советском и Партизанском районах Минска. "В местах подтоплений работает техника МЧС и Ремавтодора. Спасатели мониторят складывающуюся обстановку и готовы выехать на оказание помощи", - подчеркивается в сообщении. В том числе дождевой водой подтопило крупные развязки на оживленных улицах, в частности, проспекте Победителей, проспекте Независимости, на улицах Орловская, Богдановича, Калиновского, Коласа. По информации Минсктранса, зафиксированы остановки общественного транспорта. Предприятие в своем Telegram-канале информировало об остановке из-за погодных условий движения общественного транспорта на ряде улиц в основном восточной части города и в центре, остановка в движении доходила порой до часа. "Ливень вызвал подтопления некоторых столичных улиц. Движение транспорта в этих местах затруднено. На данных участках улично-дорожной сети инспекторы ГАИ осуществляют регулировочные действия. Госавтоинспекция призывает водителей воздерживаться от поездок на личном транспорте в сильный дождь", - предупредила в соцсетях ГАИ Минска. В центре и на востоке Минска были зафиксированы десятибалльные пробки. По информации минского метрополитена, "в связи с неблагоприятными погодными условиями" примерно на полчаса закрывалась для пассажиров станция "Парк Челюскинцев". Пользователи соцсетей публикуют фотографии затопленных до стекол автомобилей в Минске, а также автобусов и троллейбусов. Также им удалось заснять, как на перрон станции метро по ступеням начала прибывать дождевая вода.

https://ria.ru/20240717/omsk-1960237111.html

https://ria.ru/20240529/novosibirsk-1949046273.html

минск

советский

партизанский район

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минск, советский , партизанский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, экология в россии