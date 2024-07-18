https://ria.ru/20240718/mina-1960554266.html

Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на украинской мине в ДНР

Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на украинской мине в ДНР - РИА Новости, 18.07.2024

Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на украинской мине в ДНР

Три сотрудника "Воды Донбасса" погибли в результате наезда автомобиля на противотанковую мину в селе Зеленый гай в Волновахском муниципальном округе, сообщил... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T17:53

2024-07-18T17:53

2024-07-18T17:56

в мире

донецкая народная республика

вода донбасса

денис пушилин

ульяновский автомобильный завод (уаз)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:173:3028:1876_1920x0_80_0_0_c6b0cfe33efc3a742f30a6b27fa04821.jpg

ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Три сотрудника "Воды Донбасса" погибли в результате наезда автомобиля на противотанковую мину в селе Зеленый гай в Волновахском муниципальном округе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале."В селе Зеленый Гай Волновахского муниципального округа в результате наезда служебного автомобиля УАЗ "Фермер" на украинскую противотанковую мину погибли три сотрудника филиала ГУП ДНР "Вода Донбасса" – мужчины 1960, 1978 и 1980 годов рождения", - говорится в сообщении Пушилина.

https://ria.ru/20240718/obstrel-1960504681.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, вода донбасса, денис пушилин, ульяновский автомобильный завод (уаз)