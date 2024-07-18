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Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на украинской мине в ДНР - РИА Новости, 18.07.2024
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17:53 18.07.2024 (обновлено: 17:56 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/mina-1960554266.html
Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на украинской мине в ДНР
Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на украинской мине в ДНР - РИА Новости, 18.07.2024
Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на украинской мине в ДНР
Три сотрудника "Воды Донбасса" погибли в результате наезда автомобиля на противотанковую мину в селе Зеленый гай в Волновахском муниципальном округе, сообщил... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T17:53
2024-07-18T17:56
в мире
донецкая народная республика
вода донбасса
денис пушилин
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Три сотрудника "Воды Донбасса" погибли в результате наезда автомобиля на противотанковую мину в селе Зеленый гай в Волновахском муниципальном округе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале."В селе Зеленый Гай Волновахского муниципального округа в результате наезда служебного автомобиля УАЗ "Фермер" на украинскую противотанковую мину погибли три сотрудника филиала ГУП ДНР "Вода Донбасса" – мужчины 1960, 1978 и 1980 годов рождения", - говорится в сообщении Пушилина.
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в мире, донецкая народная республика, вода донбасса, денис пушилин, ульяновский автомобильный завод (уаз)
В мире, Донецкая Народная Республика, Вода Донбасса, Денис Пушилин, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Три сотрудника "Воды Донбасса" подорвались на украинской мине в ДНР

На украинской противотанковой мине в ДНР подорвались 3 работника "Воды Донбасса"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Три сотрудника "Воды Донбасса" погибли в результате наезда автомобиля на противотанковую мину в селе Зеленый гай в Волновахском муниципальном округе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
"В селе Зеленый Гай Волновахского муниципального округа в результате наезда служебного автомобиля УАЗ "Фермер" на украинскую противотанковую мину погибли три сотрудника филиала ГУП ДНР "Вода Донбасса" – мужчины 1960, 1978 и 1980 годов рождения", - говорится в сообщении Пушилина.
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В миреДонецкая Народная РеспубликаВода ДонбассаДенис ПушилинУльяновский автомобильный завод (УАЗ)
 
 
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