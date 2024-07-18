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Премьер Нидерландов призвал сократить приток мигрантов - РИА Новости, 18.07.2024
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23:03 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/migranty-1960594532.html
Премьер Нидерландов призвал сократить приток мигрантов
Премьер Нидерландов призвал сократить приток мигрантов - РИА Новости, 18.07.2024
Премьер Нидерландов призвал сократить приток мигрантов
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что обсудил на саммите Европейского политического сообщества вопросы усиления контроля над миграцией, отметив, что РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T23:03
2024-07-18T23:03
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нидерланды
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ГААГА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что обсудил на саммите Европейского политического сообщества вопросы усиления контроля над миграцией, отметив, что сократить приток мигрантов можно путем укрепления внешних границ ЕС. Очередной саммит Европейского политического сообщества проходит в Лондоне 17-18 июля. "Я поговорил со своими европейскими коллегами о том, как нам надо усилить контроль над миграцией. Мы можем сократить этот приток, укрепив внешние границы ЕС и улучшив процесс возвращения лиц, получивших отказ в предоставлении убежища", - написал Схоф в соцсети Х в четверг. Он отметил, что в ходе обсуждений на саммите стороны подчеркнули важность сотрудничества с третьими странами для сокращения нелегальной миграции. "Это невозможно сделать без сотрудничества на европейском уровне", - считает нидерландский премьер.
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1952041569.html
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в мире, нидерланды, лондон, евросоюз
В мире, Нидерланды, Лондон, Евросоюз
Премьер Нидерландов призвал сократить приток мигрантов

Премьер Нидерландов призвал сократить приток мигрантов, укрепив границы ЕС

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСтарый канал Аудеграхт (Oudegracht) в Утрехте
Старый канал Аудеграхт (Oudegracht) в Утрехте - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ГААГА, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сообщил, что обсудил на саммите Европейского политического сообщества вопросы усиления контроля над миграцией, отметив, что сократить приток мигрантов можно путем укрепления внешних границ ЕС.
Очередной саммит Европейского политического сообщества проходит в Лондоне 17-18 июля.
"Я поговорил со своими европейскими коллегами о том, как нам надо усилить контроль над миграцией. Мы можем сократить этот приток, укрепив внешние границы ЕС и улучшив процесс возвращения лиц, получивших отказ в предоставлении убежища", - написал Схоф в соцсети Х в четверг.
Он отметил, что в ходе обсуждений на саммите стороны подчеркнули важность сотрудничества с третьими странами для сокращения нелегальной миграции.
"Это невозможно сделать без сотрудничества на европейском уровне", - считает нидерландский премьер.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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