https://ria.ru/20240718/mid-1960454290.html
В МИД рассказали об эскалации между Россией и Западом
В МИД рассказали об эскалации между Россией и Западом - РИА Новости, 18.07.2024
В МИД рассказали об эскалации между Россией и Западом
В Москве уверены, что сейчас нет никакой предопределенности в возможном дальнейшем наращивании эскалации в вопросах безопасности между Западом и Россией, заявил РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T13:01
2024-07-18T13:01
2024-07-18T13:02
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Москве уверены, что сейчас нет никакой предопределенности в возможном дальнейшем наращивании эскалации в вопросах безопасности между Западом и Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Ничто не предопределено. В том числе нет и предопределенности дальнейшего наращивания эскалации. Пока, к сожалению, Запад, под надуманными предлогами в поисках поводов, чтобы такое вновь нам приписать, с точки зрения посягательств на безопасность, идет именно по этому пути", - сказал Рябков журналистам. "Это прискорбно. Но нас это не остановит, с точки зрения решения задач, по обеспечению своей безопасности по всему периметру российских границ, включая, разумеется, зону проведения СВО, включая обеспечение безопасности тех субъектов федерации, которые вернулись в Россию", - добавил он. Рябков отметил, что Калининградская область - "не исключение в плане нашей стопроцентной решимости сделать все, что нужно, чтобы отбросить тех, кто вынашивает возможно агрессивные замыслы и кто пытается нас спровоцировать на некие шаги, нежелательные для кого бы то ни было, но и чреватые дальнейшими осложнениями".
https://ria.ru/20240718/ryabkov-1960453873.html
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россия, москва, калининградская область, сергей рябков, политика, безопасность
Россия, Москва, Калининградская область, Сергей Рябков, Политика, Безопасность
В МИД рассказали об эскалации между Россией и Западом
Рябков: сейчас нет предопределенности в наращивании эскалации между РФ и Западом
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Москве уверены, что сейчас нет никакой предопределенности в возможном дальнейшем наращивании эскалации в вопросах безопасности между Западом и Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ничто не предопределено. В том числе нет и предопределенности дальнейшего наращивания эскалации. Пока, к сожалению, Запад, под надуманными предлогами в поисках поводов, чтобы такое вновь нам приписать, с точки зрения посягательств на безопасность, идет именно по этому пути", - сказал Рябков журналистам.
"Это прискорбно. Но нас это не остановит, с точки зрения решения задач, по обеспечению своей безопасности по всему периметру российских границ, включая, разумеется, зону проведения СВО, включая обеспечение безопасности тех субъектов федерации, которые вернулись в Россию", - добавил он.
Рябков отметил, что Калининградская область
- "не исключение в плане нашей стопроцентной решимости сделать все, что нужно, чтобы отбросить тех, кто вынашивает возможно агрессивные замыслы и кто пытается нас спровоцировать на некие шаги, нежелательные для кого бы то ни было, но и чреватые дальнейшими осложнениями".