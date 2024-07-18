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В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского

В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского - РИА Новости, 18.07.2024

В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского

Украинцы должны решать, является ли истекший срок Владимира Зеленского препятствием к переговорам с РФ по урегулированию конфликта, к Будапешту, "слава Богу",... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T08:03

2024-07-18T08:03

2024-07-18T08:05

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ООН, 18 июл - РИА Новости. Украинцы должны решать, является ли истекший срок Владимира Зеленского препятствием к переговорам с РФ по урегулированию конфликта, к Будапешту, "слава Богу", вопрос его легитимности не относится, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Это решать украинцам. Зеленский - не президент Венгрии. Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке", - сказал министр РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.

https://ria.ru/20240702/orban-1956860244.html

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