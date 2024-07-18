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В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского - РИА Новости, 18.07.2024
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08:03 18.07.2024 (обновлено: 08:05 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/mid-1960397242.html
В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского
В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского - РИА Новости, 18.07.2024
В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского
Украинцы должны решать, является ли истекший срок Владимира Зеленского препятствием к переговорам с РФ по урегулированию конфликта, к Будапешту, "слава Богу",... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T08:03
2024-07-18T08:05
в мире
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владимир путин
петер сийярто
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ООН, 18 июл - РИА Новости. Украинцы должны решать, является ли истекший срок Владимира Зеленского препятствием к переговорам с РФ по урегулированию конфликта, к Будапешту, "слава Богу", вопрос его легитимности не относится, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Это решать украинцам. Зеленский - не президент Венгрии. Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке", - сказал министр РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, петер сийярто
В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Петер Сийярто
В МИД Венгрии ответили на вопрос о легитимности Зеленского

Глава МИД Венгрии Сийярто: вопрос легитимности Зеленского решать украинцам

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ООН, 18 июл - РИА Новости. Украинцы должны решать, является ли истекший срок Владимира Зеленского препятствием к переговорам с РФ по урегулированию конфликта, к Будапешту, "слава Богу", вопрос его легитимности не относится, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Это решать украинцам. Зеленский - не президент Венгрии. Так что, слава Богу, этот вопрос не должен стоять на нашей повестке", - сказал министр РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве эту инициативу отвергли. Президент России также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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2 июля, 14:01
 
В миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПетер Сийярто
 
 
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