https://ria.ru/20240718/metro-1960597933.html

Полиция не нашла угроз в метро Парижа после сообщения о смертнике

Полиция не нашла угроз в метро Парижа после сообщения о смертнике - РИА Новости, 18.07.2024

Полиция не нашла угроз в метро Парижа после сообщения о смертнике

Полиция не обнаружила угроз в метро Парижа после сообщения о человеке, предположительно, с поясом смертника на станции Насьон на востоке города, сообщил портал... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T23:49

2024-07-18T23:49

2024-07-18T23:49

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эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Полиция не обнаружила угроз в метро Парижа после сообщения о человеке, предположительно, с поясом смертника на станции Насьон на востоке города, сообщил портал Actu.fr. "Спецназ французской полиции провел операцию, оцепив район. После проверки всех вагонов ни один человек не был задержан. Следовательно, речь идет о ложной тревоге", - сообщил портал со ссылкой на источник в полиции. Днем в четверг всех пассажиров на станции Насьон в метро Парижа, которая пересекается с линией пригородных электричек RER A, эвакуировали из-за полицейской операции после обнаружения человека, предположительно, с поясом смертника, которого заметили в одном из вагонов на станции. Движение на 2 линии метро и на части станций электрички было остановлено на несколько часов. Также вечером в четверг в бутике на Елисейских полях мужчина с ножом ранил полицейского. Накануне в результате наезда автомобиля на террасу парижского ресторана погиб один человек, трем из шести пострадавших была необходима срочная медицинская помощь. Водителю изначально удалось скрыться, однако позже он был задержан и помещен под стражу. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии. Инциденты произошли почти за неделю до начала Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В апреле президент Франции Эммануэль Макрон не исключил террористической угрозы 26 июля на церемонии открытия Олимпийских игр, в этом случае её могут перенести с реки Сены на стадион. Он также заявлял, что власти готовят несколько "запасных сценариев" проведения мероприятия на фоне высокого риска теракта в стране.

https://ria.ru/20240718/napadenie-1960592144.html

https://ria.ru/20240717/frantsija-1960272646.html

париж

франция

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в мире, париж, франция, сена (река), эммануэль макрон