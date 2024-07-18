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Полиция не нашла угроз в метро Парижа после сообщения о смертнике - РИА Новости, 18.07.2024
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23:49 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/metro-1960597933.html
Полиция не нашла угроз в метро Парижа после сообщения о смертнике
Полиция не нашла угроз в метро Парижа после сообщения о смертнике - РИА Новости, 18.07.2024
Полиция не нашла угроз в метро Парижа после сообщения о смертнике
Полиция не обнаружила угроз в метро Парижа после сообщения о человеке, предположительно, с поясом смертника на станции Насьон на востоке города, сообщил портал... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T23:49
2024-07-18T23:49
в мире
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ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Полиция не обнаружила угроз в метро Парижа после сообщения о человеке, предположительно, с поясом смертника на станции Насьон на востоке города, сообщил портал Actu.fr. "Спецназ французской полиции провел операцию, оцепив район. После проверки всех вагонов ни один человек не был задержан. Следовательно, речь идет о ложной тревоге", - сообщил портал со ссылкой на источник в полиции. Днем в четверг всех пассажиров на станции Насьон в метро Парижа, которая пересекается с линией пригородных электричек RER A, эвакуировали из-за полицейской операции после обнаружения человека, предположительно, с поясом смертника, которого заметили в одном из вагонов на станции. Движение на 2 линии метро и на части станций электрички было остановлено на несколько часов. Также вечером в четверг в бутике на Елисейских полях мужчина с ножом ранил полицейского. Накануне в результате наезда автомобиля на террасу парижского ресторана погиб один человек, трем из шести пострадавших была необходима срочная медицинская помощь. Водителю изначально удалось скрыться, однако позже он был задержан и помещен под стражу. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии. Инциденты произошли почти за неделю до начала Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В апреле президент Франции Эммануэль Макрон не исключил террористической угрозы 26 июля на церемонии открытия Олимпийских игр, в этом случае её могут перенести с реки Сены на стадион. Он также заявлял, что власти готовят несколько "запасных сценариев" проведения мероприятия на фоне высокого риска теракта в стране.
https://ria.ru/20240718/napadenie-1960592144.html
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в мире, париж, франция, сена (река), эммануэль макрон
В мире, Париж, Франция, Сена (река), Эммануэль Макрон
Полиция не нашла угроз в метро Парижа после сообщения о смертнике

Полиция не нашла угроз в метро Парижа после данных о человеке с поясом смертника

© РИА Новости / Евгений Полойко | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Париже
Сотрудники полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Евгений Полойко
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Сотрудники полиции в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 июл – РИА Новости. Полиция не обнаружила угроз в метро Парижа после сообщения о человеке, предположительно, с поясом смертника на станции Насьон на востоке города, сообщил портал Actu.fr.
"Спецназ французской полиции провел операцию, оцепив район. После проверки всех вагонов ни один человек не был задержан. Следовательно, речь идет о ложной тревоге", - сообщил портал со ссылкой на источник в полиции.
Сотрудник полиции во Франции - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
В Париже мужчина напал на полицейского с ножом
Вчера, 22:32
Днем в четверг всех пассажиров на станции Насьон в метро Парижа, которая пересекается с линией пригородных электричек RER A, эвакуировали из-за полицейской операции после обнаружения человека, предположительно, с поясом смертника, которого заметили в одном из вагонов на станции. Движение на 2 линии метро и на части станций электрички было остановлено на несколько часов.
Также вечером в четверг в бутике на Елисейских полях мужчина с ножом ранил полицейского.
Накануне в результате наезда автомобиля на террасу парижского ресторана погиб один человек, трем из шести пострадавших была необходима срочная медицинская помощь. Водителю изначально удалось скрыться, однако позже он был задержан и помещен под стражу. Водитель был в состоянии алкогольного опьянения в момент аварии.
Инциденты произошли почти за неделю до начала Олимпийских игр в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
В апреле президент Франции Эммануэль Макрон не исключил террористической угрозы 26 июля на церемонии открытия Олимпийских игр, в этом случае её могут перенести с реки Сены на стадион. Он также заявлял, что власти готовят несколько "запасных сценариев" проведения мероприятия на фоне высокого риска теракта в стране.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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