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В Кремле пригрозили ответом на угрозы от стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 18.07.2024
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11:52 18.07.2024 (обновлено: 13:20 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/mery-1960435964.html
В Кремле пригрозили ответом на угрозы от стран НАТО в Черном море
В Кремле пригрозили ответом на угрозы от стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 18.07.2024
В Кремле пригрозили ответом на угрозы от стран НАТО в Черном море
Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности с учетом присутствия кораблей НАТО в черноморском регионе, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T11:52
2024-07-18T13:20
россия
дмитрий песков
нато
безопасность
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности с учетом присутствия кораблей НАТО в черноморском регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы. &lt;...&gt; Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", — сказал представитель Кремля.Он напомнил, что режим пребывания внечерноморских стран в акватории регулирует конвенция Монтрё. За ее соблюдением следит Турция, которая "выполняет свои функции достаточно четко", подчеркнул пресс-секретарь президента.Владимир Зеленский накануне утвердил стратегию морской безопасности Украины. Она, в частности, предполагает построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных патрулей в Азово-Черноморском бассейне.Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны страны неоднократно заявляло, что считает применение документа правильным решением, которое обеспечивает стабильность.
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россия, дмитрий песков, нато, безопасность
Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Безопасность
В Кремле пригрозили ответом на угрозы от стран НАТО в Черном море

Песков: РФ примет меры безопасности при наличии кораблей НАТО в Черном море

© AP Photo / Efrem LukatskyУчения НАТО Sea Breeze в Черном море
Учения НАТО Sea Breeze в Черном море - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Учения НАТО Sea Breeze в Черном море. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности с учетом присутствия кораблей НАТО в черноморском регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы. <...> Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", — сказал представитель Кремля.
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Он напомнил, что режим пребывания внечерноморских стран в акватории регулирует конвенция Монтрё. За ее соблюдением следит Турция, которая "выполняет свои функции достаточно четко", подчеркнул пресс-секретарь президента.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через проливы.

Владимир Зеленский накануне утвердил стратегию морской безопасности Украины. Она, в частности, предполагает построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных патрулей в Азово-Черноморском бассейне.
Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны страны неоднократно заявляло, что считает применение документа правильным решением, которое обеспечивает стабильность.
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