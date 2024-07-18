https://ria.ru/20240718/mery-1960435964.html

В Кремле пригрозили ответом на угрозы от стран НАТО в Черном море

В Кремле пригрозили ответом на угрозы от стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 18.07.2024

В Кремле пригрозили ответом на угрозы от стран НАТО в Черном море

Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности с учетом присутствия кораблей НАТО в черноморском регионе, заявил пресс-секретарь РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T11:52

2024-07-18T11:52

2024-07-18T13:20

россия

дмитрий песков

нато

безопасность

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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения своей безопасности с учетом присутствия кораблей НАТО в черноморском регионе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Концентрированное присутствие натовских кораблей, принимая во внимание и Болгарию, и Румынию, прибрежные государства, которые являются членами альянса, конечно, это представляет собой, тем более в нынешней ситуации, дополнительные угрозы. <...> Конечно, Россия будет принимать все необходимые меры для обеспечения собственной безопасности", — сказал представитель Кремля.Он напомнил, что режим пребывания внечерноморских стран в акватории регулирует конвенция Монтрё. За ее соблюдением следит Турция, которая "выполняет свои функции достаточно четко", подчеркнул пресс-секретарь президента.Владимир Зеленский накануне утвердил стратегию морской безопасности Украины. Она, в частности, предполагает построение военно-морских сил со всеми родами войск, обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море и организацию совместных патрулей в Азово-Черноморском бассейне.Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны страны неоднократно заявляло, что считает применение документа правильным решением, которое обеспечивает стабильность.

https://ria.ru/20240717/aviatsiya-1960062621.html

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россия, дмитрий песков, нато, безопасность