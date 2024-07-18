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На Западе заявили об изменении отношения Киева к переговорам - РИА Новости, 18.07.2024
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06:14 18.07.2024
https://ria.ru/20240718/merkuris-1960392370.html
На Западе заявили об изменении отношения Киева к переговорам
На Западе заявили об изменении отношения Киева к переговорам - РИА Новости, 18.07.2024
На Западе заявили об изменении отношения Киева к переговорам
Некоторые украинские чиновники начинают приходить к выводу, что единственным разумным решением для окончания конфликта является переход к мирным переговорам,... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T06:14
2024-07-18T06:14
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Некоторые украинские чиновники начинают приходить к выводу, что единственным разумным решением для окончания конфликта является переход к мирным переговорам, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Вполне вероятно, что немногие украинские чиновники уже приходят к выводу, что война для них проиграна и переговоры теперь неизбежны. Похоже, они начинают считать, что, даже если конфликт еще не полностью проигран, все идет совсем не так, как они бы хотели", — отметил он.По словам аналитика, западная поддержка Украины ослабевает, а для Киева настал момент переосмыслить декларируемые максималистские цели.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом там игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.Как заявляли в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240718/ukraina-1960382864.html
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в мире, киев, россия, москва, украина
В мире, Киев, Россия, Москва, Украина
На Западе заявили об изменении отношения Киева к переговорам

Меркурис: часть чиновников в Киеве начинает осознавать неизбежность переговоров

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины
Депутаты на заседании Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Депутаты на заседании Верховной рады Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Некоторые украинские чиновники начинают приходить к выводу, что единственным разумным решением для окончания конфликта является переход к мирным переговорам, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Вполне вероятно, что немногие украинские чиновники уже приходят к выводу, что война для них проиграна и переговоры теперь неизбежны. Похоже, они начинают считать, что, даже если конфликт еще не полностью проигран, все идет совсем не так, как они бы хотели", — отметил он.
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По словам аналитика, западная поддержка Украины ослабевает, а для Киева настал момент переосмыслить декларируемые максималистские цели.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом там игнорируют постоянные отказы Киева от диалога.
Как заявляли в Кремле, предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Ситуация может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
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