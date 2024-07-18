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Пожарная защита "Крокуса" не была рассчитана на поджог, заявили в МЧС - РИА Новости, 18.07.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:22 18.07.2024 (обновлено: 14:28 18.07.2024)
https://ria.ru/20240718/mchs-1960480472.html
Пожарная защита "Крокуса" не была рассчитана на поджог, заявили в МЧС
Пожарная защита "Крокуса" не была рассчитана на поджог, заявили в МЧС - РИА Новости, 18.07.2024
Пожарная защита "Крокуса" не была рассчитана на поджог, заявили в МЧС
Система противопожарной защиты "Крокус сити холла", где погибли 145 человек при теракте, не была рассчитана на поджог помещений с помощью легковоспламеняющейся... РИА Новости, 18.07.2024
2024-07-18T14:22
2024-07-18T14:28
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
сергей воронов
крокус сити холл
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пикник
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Система противопожарной защиты "Крокус сити холла", где погибли 145 человек при теракте, не была рассчитана на поджог помещений с помощью легковоспламеняющейся жидкости, сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов. "Нормативная база в области пожарной безопасности строится без учета возможных террористических актов и умышленных действий по поджогу, например… то, что там (в "Крокус сити холле" – ред.) было совершено… Когда был совершен поджог, да еще с использованием легковоспламеняющейся жидкости, для такой категории помещений по нашим требованиям не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости. Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо просто бензин с маслом а-ля "смесь Молотова", - сказал он на пресс-конференции. Воронов добавил, что экспертиза, назначенная следствием, определит степень работы системы пожаротушения. Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате трагедии погибли 145 человек. Сам же концертный зал полностью сгорел.
https://ria.ru/20240701/krokus-1956540320.html
https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html
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происшествия, россия, красногорск, сергей воронов, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пикник
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Сергей Воронов, Крокус Сити Холл, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пикник
Пожарная защита "Крокуса" не была рассчитана на поджог, заявили в МЧС

МЧС России: террористы могли поджечь "Крокус" смесью масла с бензином

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 18.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Система противопожарной защиты "Крокус сити холла", где погибли 145 человек при теракте, не была рассчитана на поджог помещений с помощью легковоспламеняющейся жидкости, сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
«
"Нормативная база в области пожарной безопасности строится без учета возможных террористических актов и умышленных действий по поджогу, например… то, что там (в "Крокус сити холле" – ред.) было совершено… Когда был совершен поджог, да еще с использованием легковоспламеняющейся жидкости, для такой категории помещений по нашим требованиям не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости. Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо просто бензин с маслом а-ля "смесь Молотова", - сказал он на пресс-конференции.
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Воронов добавил, что экспертиза, назначенная следствием, определит степень работы системы пожаротушения.
Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате трагедии погибли 145 человек. Сам же концертный зал полностью сгорел.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрасногорскСергей ВороновКрокус Сити ХоллМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пикник
 
 
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