https://ria.ru/20240718/mchs-1960480472.html

Пожарная защита "Крокуса" не была рассчитана на поджог, заявили в МЧС

Пожарная защита "Крокуса" не была рассчитана на поджог, заявили в МЧС - РИА Новости, 18.07.2024

Пожарная защита "Крокуса" не была рассчитана на поджог, заявили в МЧС

Система противопожарной защиты "Крокус сити холла", где погибли 145 человек при теракте, не была рассчитана на поджог помещений с помощью легковоспламеняющейся... РИА Новости, 18.07.2024

2024-07-18T14:22

2024-07-18T14:22

2024-07-18T14:28

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

сергей воронов

крокус сити холл

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пикник

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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Система противопожарной защиты "Крокус сити холла", где погибли 145 человек при теракте, не была рассчитана на поджог помещений с помощью легковоспламеняющейся жидкости, сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов. "Нормативная база в области пожарной безопасности строится без учета возможных террористических актов и умышленных действий по поджогу, например… то, что там (в "Крокус сити холле" – ред.) было совершено… Когда был совершен поджог, да еще с использованием легковоспламеняющейся жидкости, для такой категории помещений по нашим требованиям не предусмотрена система противопожарной защиты, рассчитанная на применение горючей жидкости. Я до сих пор не знаю, что там применялось: либо просто бензин, либо просто бензин с маслом а-ля "смесь Молотова", - сказал он на пресс-конференции. Воронов добавил, что экспертиза, назначенная следствием, определит степень работы системы пожаротушения. Вечером 22 марта перед концертом группы "Пикник" в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске несколько террористов устроили стрельбу и пожар. В результате трагедии погибли 145 человек. Сам же концертный зал полностью сгорел.

https://ria.ru/20240701/krokus-1956540320.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935166453.html

россия

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происшествия, россия, красногорск, сергей воронов, крокус сити холл, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пикник